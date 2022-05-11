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Klopp'tan Haaland yorumu

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'nin kadrosuna kattığı Erling Haaland için 'canavar' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Klopptan Haaland yorumu
Jürgen Klopp

Premier Lig'in 33. hafta erteleme maçında Liverpool, deplasmanda Aston Villa'yı Joel Matip ve Sadio Mane'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Jürgen Klopp, Manchester City'nin kadrosuna kattığı Erling Haaland transferi hakkında konuştu.

Alman hoca Sky Sports'a verdiği demeçte, "Haaland çok iyi bir oyuncu. Manchester City hiçbir zaman tek bir oyuncuyla maç kazanan bir takımda olmadı ve olmayacak. Belirli bir oynama şekilleri var. Erling, çok fazla gol atabileceğini fark edecek ve buna bayılacak. Haaland gerçek bir canavar. Dortmund'ta birkaç kez sakatlandı ama formda olduğunda gerçek bir canavar. Ne yazık ki gerçekten çok iyi bir transfer" ifadelerini kullandı.

City Haaland'ı duyurdu

Manchester City yaptığı açıklama ile Erling Haaland'ın transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensip anlaşmalarına vardıklarını duyurdu. Buna göre Norveçli oyuncu 1 Temmuz 2022'den itibaren Manchester City kadrosuna katılacak. Haaland'ın imza parası ve yıllık ücretlerle beraber City'ye 200 milyon Euro civarında maliyeti olması bekleniyor.

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