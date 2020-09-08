SERİE A

Kolarov hangi takıma transfer oldu?

Kolarov sürprizi: İmzayı attı

Roma forması giyen Sırp savunmacı Kolarov'u transfer etti. Tecrübeli futbolunun adı geçen sezon Fenerbahçe ile anılıyordu.

Haber Merkezi AA
Kolarov'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Kolarov'un Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Serie A takımlarından Inter, Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisiyle birlikte Roma'dan transfer edildiği belirtildi.

Kolarov'un Kızılyıldız genç takımı, Cukaricki, OFK Belgrad, Lazio, Manchester City, Roma'dan sonra şimdi de Inter formasını terleteceği ifade edildi.

İyi tanınan bir oyuncu

Oyun motivasyonunun her zaman yüksek olduğu ve disiplinli bir oyuncu olduğu belirtilen Kolarov'un sadece serbest vuruş golleriyle değil, iyi tanınan bir oyuncu olduğu kaydedildi.

Roma kulübünden de yapılan açıklamada, transferin 1,5 milyon euro bedel ve yarım milyonluk ek bonus ücretlerle gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, 3 sezonda 132 maça çıkan ve 19 gol atan Kolarov'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.


Fatih Terim'in istediği isim belli oldu: İtalyan basını görüşmeyi açıkladı
Fatih Terim'in istediği isim belli oldu: İtalyan basını görüşmeyi açıkladı

Galatasaray, transferdeki sessizliğine flaş bir ismi kadrosuna katarak son vermek istiyor. Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, orta saha için bonservisi Inter'de olan 32 yaşındaki Radja Nainggolan'ı istediği ve bu transfer için ilk temasın kurulduğu belirtildi.Geçtiğimiz sezon da adı Galatasaray ile anılan Belçikalı orta saha oyuncusu, eşinin tedavisi için İtalya'da kalmaktan yana tavır koymuştu. Inter'de gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen oyuncunun yeni bir takım arayışında olduğu ve teklifleri değerlendireceği aktarıldı.Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak istediği ancak Inter'in oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi planladığı ifade edildi.Sarı kırmızılıların Nainggolan transferinden istediği sonucu elde edemezse Josef de Souza ve Henriksen isimleri için devreye girmesi bekleniyor.İtalyan basını, Fatih Terim&#39;in &#39;Ninja&#39; lakaplı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan&#39;ı transfer etmek istediğini ve Galatasaraylı yöneticilerin 32 yaşındaki oyuncunun transferi için Inter ile ilk teması kurduğunu iddia etti pic.twitter.com/DkCufdsc4n&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 6, 2020 1 - Geçen sezon Serie A&#39;da Cagliari formasıyla en fazla asist yapan oyuncu Radja Nainggolan&#39;dı.Maç: 26Gol: 6Asist: 7Şut pası: 49Pas %: 80Başarılı çalım: 39Kazandığı ikili mücadele: 113Dedikodu. pic.twitter.com/Mih7AJw39P&mdash; OptaCan (@OptaCan) September 6, 2020 İtalyan basını, Fatih Terim&#39;in &#39;Ninja&#39; lakaplı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan&#39;ı transfer etmek istediğini ve Galatasaraylı yöneticilerin 32 yaşındaki oyuncunun transferi için Inter ile ilk teması kurduğunu iddia etti pic.twitter.com/DkCufdsc4n&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 6, 2020

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