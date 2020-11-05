Koronavirüs nedeniyle kupa maçına çıkamadılar, hükmen yenik sayıldılar

2. Lig ekibi Pendikspor ile 3. Lig takımı Düzcespor arasındaki Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı, koronavirüs nedeniyle oynanamadı.
Düzcespor'un takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle maça çıkamadığı ve Pendikspor'un hükmen galip gelerek üst tura yükseldiği bildirildi.
Pendikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Düzcespor ile oynayacağımız Türkiye Kupası karşılaşmasına saatinde takımımızın hazır bulunması, lakin rakibimizin Covid-19 vakaları sebebi ile maça çıkamamasından dolayı hükmen galip gelerek üst tura çıkmış bulunmaktayız" denildi.
Bugün Düzcespor ile oynayacağımız Türkiye Kupası karşılaşmasına saatinde takımımızın hazır bulunması, lakin rakibimizin covid-19 vakaları sebebi ile maça çıkamamasından dolayı hükmen galip gelerek üst tura çıkmış bulunmaktayız. pic.twitter.com/13MB645yXw
Bugün Düzcespor ile oynayacağımız Türkiye Kupası karşılaşmasına saatinde takımımızın hazır bulunması, lakin rakibimizin covid-19 vakaları sebebi ile maça çıkamamasından dolayı hükmen galip gelerek üst tura çıkmış bulunmaktayız. pic.twitter.com/13MB645yXw— Pendikspor 🔥 #sadecebirliktekazanabiliriz (@PendiksporK) November 5, 2020
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