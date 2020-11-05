Koronavirüs nedeniyle kupa maçına çıkamadılar, hükmen yenik sayıldılar

2. Lig ekibi Pendikspor ile 3. Lig takımı Düzcespor arasındaki Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı, koronavirüs nedeniyle oynanamadı.

Düzcespor'un takımdaki koronavirüs vakaları sebebiyle maça çıkamadığı ve Pendikspor'un hükmen galip gelerek üst tura yükseldiği bildirildi.

Pendikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Düzcespor ile oynayacağımız Türkiye Kupası karşılaşmasına saatinde takımımızın hazır bulunması, lakin rakibimizin Covid-19 vakaları sebebi ile maça çıkamamasından dolayı hükmen galip gelerek üst tura çıkmış bulunmaktayız" denildi.

Bugün Düzcespor ile oynayacağımız Türkiye Kupası karşılaşmasına saatinde takımımızın hazır bulunması, lakin rakibimizin covid-19 vakaları sebebi ile maça çıkamamasından dolayı hükmen galip gelerek üst tura çıkmış bulunmaktayız. pic.twitter.com/13MB645yXw — Pendikspor 🔥 #sadecebirliktekazanabiliriz (@PendiksporK) November 5, 2020

Türkiye Kupası'nda unutulmaz maç: 12 kişi ile maça çıktılar kaleci forvet oynadı Türkiye Kupası'nda bugün oynanan Ankara Demirspor-Bugsaşspor karşılaşması günün en dikkat çeken maçlarından bir tanesiydi. Bunun sebebi başkent ekibinde 15 kişide COVID tespit edilmiş olması ve bu mücadeleye 12 kişilik kadro bildirmek zorunda kalmış olması.Ankara Demirspor'un yaşadığı COVID sıkıntısına rağmen ertelenmeyen üçüncü tur mücadelesini eksik ve dar bir kadro ile çıkan başkent ekibi 2-0 kazanmasını bildi. Ankara Demirspor'un yedek kulübesinde mücadelede sadece bir isim vardı. Başkent ekibinde kulübedeki isim kaleci olan Ömercan Avcı idi. Avcı, karşılaşmaya 81. dakikada dahil olurken forvet bölgesinde oynadı. Ankara Demirspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken bir üst tura yükselmeyi başardı.Zafere inanmış takım, hiçbir engel tanımaz!Koronavirüs'ten dolayı 13 eksikle çıktığımız maçın sonunda 4. Eleme Turundayız! pic.twitter.com/viLMSoE4xO— Ankara Demirspor (@demirsporankara) November 5, 2020