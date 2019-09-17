Kupada 3. tur eşleşmeleri belli oldu
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kupada 3. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Karşılaşmalar 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Haber Merkezi IHA
(Arşiv) Türkiye Kupası

(Arşiv) Türkiye Kupası

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor’un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı.

Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde maçlar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde;

  • Sakaryaspor-1074 Çankırıspor
  • Erzin Spor-İnegölspor
  • Manisa FK-Elazığ Bld.Spor
  • Diyarbekirspor-Eskişehirspor
  • Adanaspor-Fethiyespor
  • Bandırmaspor-Etimesgut Bld.
  • Osmanlıspor-İçel İY
  • Kocaelispor-Sivas Bld.Spor
  • Tarsus İY-Darıca Gençlerbirliği
  • Karacabey Bld.Spor-Ümraniyespor
  • Şanlıurfaspor-Anagold 24 Erzincanspor
  • Ankara Demirspor-Başkent Akademi
  • Amed Sportif-Ağrı 1970 Spor
  • Muğlaspor-Bursaspor
  • Karabükspor-Gümüşhanespor
  • Payasspor-Boluspor
  • Hatayspor-Siirt İl Özel İdare
  • Görelespor-Giresunspor
  • Bodrumspor-Erbaaspor
  • Yeni Çorumspor-Kasımpaşa
  • Balıkesirspor-Van Spor
  • Hacettepe-Denizlispor
  • Tuzlaspor-Nazilli Bld.Spor
  • Silivrispor-Kastamonuspor 1966
  • Kırklarelispor-1954 Kelkit Bld.Spor
  • Kırıkkale Büyük Anadolu-Gazişehir Gaziantep
  • Zonguldak Kömerspor-Niğde Anadolu
  • 1877 Alemdağspor-Sancaktepe FK
  • Afjet Afyonspor-Bayrampaşaspor
  • Mardin Başakspor-Altay
  • Menemenspor-Kırşehir Bld.Spor
  • Edirnespor-BB Erzurumspor
  • Altınordu-1922 Konyaspor
  • Ergene Velimeşe-Eyüpspor
  • Pendikspor-Turgutluspor
  • Kemerspor 2003-Sarıyer
  • Akhisarspor-Bayburt Özel İdare
  • Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük
  • Göztepe-Yozgatspor 1959
  • Fatsa Bld.Spor-Samsunspor
  • Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor
  • Esenler Erokspor-Uşakspor
  • Gençlerbirliği-Osmaniyespor
  • Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor
  • İstanbulspor-Pazarspor
  • Somaspor-Keçiörengücü

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