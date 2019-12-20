Kupada eşleşmeler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ile kulüp temsilcileri katıldı.
VAR sistemi uygulanacak
Yılmaz Büyükaydın, kupada müsabakaların heyecanlı geçtiğini dile getirerek, "Hedefe yaklaştıkça maçlardaki heyecan da artıyor. Bütün takımlarımız şu ana kadar gösterdikleri mücadelelerle kupaya büyük önem verdiklerini gösterdi. TFF 1. Lig'den Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile TFF 2. Lig'den Kırklarelispor da bu turda mücadele edecek. Süper Lig ekipleriyle güzel mücadele edeceklerini düşünüyorum. Ayrıca bu turdan itibaren VAR sistemi uygulanacak. Bütün takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.
Son 16 turunda ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020'de oynanacak.
Kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu;
- Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor
- Antalyaspor-Göztepe
- İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe
- Çaykur Rizespor-Galatasaray
- Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
- Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş
- Trabzonspor-Yukatel Denizlispor
📌Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri pic.twitter.com/Cp6dGrRZk6
📌Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri pic.twitter.com/Cp6dGrRZk6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 20 Aralık 2019
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