La Liga’da heyecan başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen La Liga’da heyecan seyircisiz olarak 11 Haziran Perşembe günü

başlayacak. La Liga yönetimi, 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, maçların süresiz olarak durdurulduğunu belirtmişti. Takımlar, antrenmanlara 7 Mayıs’tan itibaren tesislerinde başladı. Lig 28. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Haftasının açılış maçında TSİ 23.00’te Sevilla ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Lider Barcelona, cumartesi günü deplasmanında Mallorca ile oynayacak. Real Madrid ise pazar günü evinde Eibar’la mücadele edecek.

Ligde geride kalan 27 haftada Barcelona 58 puanla zirvede bulunurken, 56 puanla Real Madrid ikinci, Sevilla da 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

La Liga’da 28. haftanın programı şöyle: