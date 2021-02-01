Lens Karagümrük'e transfer oldu

Dünya

Azerbaycan Türkiye anlaştı: Sadece kimlik belgesi yeterli

Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan ile Türkiye arasında "Ortak Medya Platformu" oluşturulmasını öngören ve iki ülke arasında kimlik belgeleri ile seyahate olanak sağlayan anlaşmalara onay verdi.