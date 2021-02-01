Lens Karagümrük'e transfer oldu

Fatih Karagümrük, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, sezon başında Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Hollandalı kanat oyuncusu Lens’i renklerine bağladı.
Kariyerine doğduğu ülke Hollanda’da Ajax altyapısında başlayan Lens; Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV’de forma giymişti.
Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla ilk kez ülke dışına çıkan 33 yaşındaki futbolcu, performansıyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland’ın yolunu tutmuştu. 2016’da Fenerbahçe ile Türkiye’ye gelen Lens, 2018’de Beşiktaş’a transfer olmuştu.