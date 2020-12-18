Lille satılıyor: Bizim Çocuklar ile yollar ayrılacak mı?

Milli futbolcuların formalar Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Fransa'nın Lille kulübü, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşıyor. Hem Ligue 1'de hem de Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarılı sonuçlarla gündemden düşmeyen Fransız Kulübü, ekonomik açıdan sıkıntılı bir süreç geçirdiği için el değiştirecek.

Kulübü Merlyn Partners satın alacak

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi olan başkan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satacak. Kulübün 200 milyon euro borcunu ödeyecek olan Parnters, başkan Lopez'in elindeki hisseleri de alarak kulübün kontrolünü tamamen kendi üstüne alacak. Haberlerin detayında verilen bilgilere göre Merlyn Partners'in kulübü yatırım amaçlı olarak aldığı ve Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlayacak.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Lille'den ayrılacak mı?

Kulübün el değiştirmesinden sonra Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Bu sezon Bizim Çocuklar gösterdikleri başarılı performansla Lille'i sırtlayan isimler arasında yer aldılar. Burak Yılmaz 18 maçta 8 gol ve 4 asistle oynarken, Yusuf Yazıcı 20 maçta 11 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı. Zeki Çelik ise 13 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.

Avrupa'dan birçok takımın Yusuf ve Zeki'nin peşinde olduğu biliniyor. Gelecek olarak transfer tekliflerinin miktarına bağlı olarak sezon sonunda milli yıldızların Lille'den ayrılması söz konusu.

Transfermarkt verilerine göre Lille'in Türk yıldızlarının piyasa değerleri ise yaklaşık olarak şu şekilde:

Zeki Çelik - 20 Milyon euro

20 Milyon euro Yusuf Yazıcı - 13 milyon euro

13 milyon euro Burak Yılmaz - 1.5 Milyon euro

Fransa'da Türk işi gol: Asist Zeki'den gol Yusuf'tan Ligue 1'in 15. haftasına lider giren Lille, Gaston-Gerard Stadı'nda Dijon'un konuğu oldu.Karşılaşmaya hızlı başlayan Lille, Zeki Çelik'in pasında Yusuf Yazıcı'nın ağları sarsmasıyla 18. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Lille, 90+3. dakikada Timothy Weah'ın golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.Golde payı olan milli oyuncular 84. dakikaya kadar sahada kalırken, Zeki'nin yerine Tiago Djalo, Yusuf'un yerine ise Isaac Lihadji oyuna girdi. Burak Yılmaz ise 58. dakikada Jonathan David'in yerine karşılaşmaya dahil oldu.Lille, bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.Dijon-Lille maç özetini izlemek için tıklayınAvrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: İşte milli futbolcularımızın rakipleri