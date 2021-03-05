​Lisansı iptal edilsin​

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kıran kırana devam ederken, sezon boyunca devam eden hakem hatalarının ardı arkası kesilmiyor. Özellikle Cüneyt Çakır, ligin en tartışmalı kararlarına imza atan hakemler sıralamasında zirveyi kimseye bırakmıyor. Yıllardır, bütün kulüpleri isyan ettiren hakem kararları akıllara yine ‘Lig dizayn mı ediliyor?’ sorusunu getiriyor. Futbol kamuoyunun genel görüşü, Türk futbolundaki çöküşün nedeni başta Cüneyt Çakır olmak üzere, hakem kararlarından kaynaklanıyor. Futbolseverler, Cüneyt Çakır’ın Türk futbolundan el çekmesini, futbol ortamından sökülüp atılmasını istiyor. Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor’un evinde Fenerbahçe’yi ağırladığı maçta VAR hakemi olarak görev yapan Çakır, karşılaşmanın son anlarında bordo-mavililer lehine olan bir penaltı pozisyonunda hakemi uyarmamış, maçın sonucuna direkt etki etmişti.

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4 MHK DEĞİŞTİ ÇÖZÜM OLMADI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından hem orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya hem de VAR hakemi Cüneyt Çakır’a isyan etmişti. “Bakasetas’a yapılan harekete uzaydan baksanız bile çok net penaltı” ifadelerini kullanan Ağaoğlu, “Yaşar Kemal Uğurlu, geçen seneden beri çok sıkıntılı maçlar yönetiyor. Pozisyon uzaydan bile bakılsa penaltı. Bu kadar önemli bir maçta hakemin vermiş olduğu kararları da masumane bir hata olarak görmek de saflığın biraz ötesine geçer” demişti. Ahmet Ağaoğlu, MHK’ye de sert sözlerle yüklenerek, “Bizim yönetimimiz göreve geldiğinden bu yana 4 MHK değişmesine rağmen bütün bunlar konuşuluyorsa demek ki sıkıntı MHK’de değil. Biz yanlışın üzerine, sistemsel olan yanlışın üzerine gideceğimize bireysel hataları veya verilen kararları yine bireysel olarak eleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ankaragücü-Galatasaray maçında Mustafa Muhammed’in kırmızı kart gördüğü pozisyon.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Valencia’nın, Bakasetas’a yaptığı hareket ve verilmeyen penaltı.

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ÇAKIR’DAN KORKUYORLAR

Derbiden 3 gün sonra, sanki başka hakem yokmuş gibi Ankaragücü-Galatasaray maçına da VAR hakemi olarak atanan Cüneyt Çakır, hakem Halil Umut Meler’in hatalı kararlarında uyarma gereği duymadı ve sarı-kırmızılıları isyan ettirdi. Maçın ardından, Cüneyt Çakır’ı sert sözlerle eleştiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “2 gün evvel VAR’daydı Cüneyt Çakır. Bugün niye apar topar verildi buraya? Orada skandal bir karara imza atmış. Bizim maçımızda yapılanlarda yine kendisi vardı, şimdi de burada var”diye konuştu. Çakır’ın orta hakemi uyarmaması konusunda tepkisini ortaya koyan Terim, “Çağırma, müdahale etme yok. Çok yazık! Mustafa Muhammed’in kırmızı kart kararı çok yazık. Geçtiğimiz haftalardan beri tuzak olduğunu söylüyordum. Bugün de biz düşürüldük. Neredesin VAR? Herhalde VAR’a gidip gelmeyi zül addediyorlar. Cüneyt Çakır, VAR’a gelmez, VAR’daki Cüneyt abisini çağıramaz korkudan. Cüneyt Çakır devamlı VAR hakemi midir? İki gün evvel yapmadı mı? Türkiye’de hakem mi kalmadı? Trabzon’da verip vermediği kararlarla ilgili hadiseler devam ediyordu” ifadelerini kullandı.

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