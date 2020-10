Liverpool'da bir yıldız daha koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli futbolcu Sadio Mane, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mane'de yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

Thiago da karantinada

Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara da hafta içi Kovid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines. — Liverpool FC (@LFC) October 2, 2020

