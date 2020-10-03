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Liverpool'da bir yıldız daha koronavirüse yakalandı

Liverpool'da Thiago Alcantara'nın ardından Senegalli yıldız Sadio Mane'nin de koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Mane ile Salah

Mane ile Salah

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli futbolcu Sadio Mane, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Açıklamada, Mane'de yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

Thiago da karantinada


Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara da hafta içi Kovid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.

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