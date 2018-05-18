MİLLİ TAKIM

Lucescu Fransa'daki gol kralını görmedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mirce Lucescu'nun Fransa'da attığı gollerle adından söz ettiren Umut Bozok'u kadroya çağırmaması tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Umut Bozok bu sezon Ligue 2'de gol kralı oldu.

Umut Bozok bu sezon Ligue 2'de gol kralı oldu.

Ay-yıldızlı ekibimizin İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Ligue 2'nin gol kralı Umut Bozok'un kadroya davet edilmemesi ise şaşkınlığa neden oldu.

Lucescu, 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya almaması nedeniyle sosyal medyada eleştirildi.

  • Takımını Ligue 1'e taşıdı
  • Nimes Olympique forması giyen Umut Bozok bu sezon 24 kez fileleri havalandırarak Ligue 2'de gol kralı oldu. Genç oyuncu, attığı gollerle takımının 25 yıl sonra Ligue 1'e yükselmesinde büyük rol oynadı.

"Milli takım hocaları benimle iletişim kurmadı"

Ümit Milli Takım'a zaman zaman çağrılan 21 yaşındaki genç yıldız, bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

  • "Ülkemde performansımın takip ediliyor olması önemli ama milli takım hocaları benimle iletişim kurmadı. Kısa bir süre Ümit Milli Takımı'nda forma giydim. Sonrasında çağrılmadım. Bu nedenle kulübüme odaklandım."

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