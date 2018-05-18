Lucescu Fransa'daki gol kralını görmedi

Ay-yıldızlı ekibimizin İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Ligue 2'nin gol kralı Umut Bozok'un kadroya davet edilmemesi ise şaşkınlığa neden oldu.

Lucescu, 21 yaşındaki oyuncuyu kadroya almaması nedeniyle sosyal medyada eleştirildi.

Takımını Ligue 1'e taşıdı

Nimes Olympique forması giyen Umut Bozok bu sezon 24 kez fileleri havalandırarak Ligue 2'de gol kralı oldu. Genç oyuncu, attığı gollerle takımının 25 yıl sonra Ligue 1'e yükselmesinde büyük rol oynadı.

Umut BOZOK (@umut_bozok)'in paylaştığı bir gönderi ( May 14, 2018 at 3:45öö PDT )

"Milli takım hocaları benimle iletişim kurmadı"

Ümit Milli Takım'a zaman zaman çağrılan 21 yaşındaki genç yıldız, bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Ülkemde performansımın takip ediliyor olması önemli ama milli takım hocaları benimle iletişim kurmadı. Kısa bir süre Ümit Milli Takımı'nda forma giydim. Sonrasında çağrılmadım. Bu nedenle kulübüme odaklandım."