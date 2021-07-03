Luyindama'nın yerine düşünülen isim ortaya çıktı

Gelecek sezon planlamasını yapan Galatasaray, defans hattında değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Christian Luyindama’nın performansından memnun olmayan sarı-kırmızılı takım, Demokratik Kongolu oyuncuyu satmayı planlıyor.
Luyindama için 3 milyon euro kiralama, 5 milyon euro bonservis olmak üzere toplamda 8 milyon euro ödeyen Galatasaray, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Daha önce Spartak Moskova’dan 4.5 milyon euroluk teklif gelmiş ancak Luyindama kabul etmemişti.
Jeison Murillo için görüşmeler başlıyor
Teknik heyet, 27 yaşındaki oyuncunun yerine Kolombiyalı stoper Jeison Murillo’yu transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için Sampdoria ile masaya oturacak.
Murillo dışında 6 stoperi daha bulunan İtalyan ekibi, oyucunun satışına sıcak bakıyor.
Geçen kiralık olarak İspanya La Liga ekibi Celta Vigo’da oynayan Murillo 31 maçta 2 gol attı.
Rui teklifi kabul edildi
Galatasaray’ın, Napoli’nin sol beki Mario Rui için yaptığı teklifin kabul ettiği öne sürüldü.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılı takımın 5 milyon euroluk teklif Napoli’den kabul görürken, Rui ile görüşmelere başlandı.