Luyindama'nın yerine düşünülen isim ortaya çıktı

Galatasaray formasıyla çıktığı 60 maçta 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Gelecek sezon planlamasını yapan Galatasaray, defans hattında değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Christian Luyindama’nın performansından memnun olmayan sarı-kırmızılı takım, Demokratik Kongolu oyuncuyu satmayı planlıyor.

Luyindama için 3 milyon euro kiralama, 5 milyon euro bonservis olmak üzere toplamda 8 milyon euro ödeyen Galatasaray, gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Daha önce Spartak Moskova’dan 4.5 milyon euroluk teklif gelmiş ancak Luyindama kabul etmemişti.

Jeison Murillo için görüşmeler başlıyor

Teknik heyet, 27 yaşındaki oyuncunun yerine Kolombiyalı stoper Jeison Murillo’yu transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için Sampdoria ile masaya oturacak.

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Murillo dışında 6 stoperi daha bulunan İtalyan ekibi, oyucunun satışına sıcak bakıyor.

Geçen kiralık olarak İspanya La Liga ekibi Celta Vigo’da oynayan Murillo 31 maçta 2 gol attı.

Murillo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Rui teklifi kabul edildi

Galatasaray’ın, Napoli’nin sol beki Mario Rui için yaptığı teklifin kabul ettiği öne sürüldü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılı takımın 5 milyon euroluk teklif Napoli’den kabul görürken, Rui ile görüşmelere başlandı.

Napoli formasıyla çıktığı 132 maçta 3 gol atarken 10 da asist kaydetti.