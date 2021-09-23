Spor Maçı bekleyemediler, basın toplantısında kavga ettiler
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Maçı bekleyemediler, basın toplantısında kavga ettiler

Boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant birbirine girdi.

Haber Merkezi İHA
Maçı bekleyemediler, basın toplantısında kavga ettiler
İki sporcu arasındaki kavga güçlükle engellendi.

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım’da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisi dünya şampiyonluk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı.

Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo’nun, Plant’i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı. Plant daha sonra Canelo’ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

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