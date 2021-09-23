Maçı bekleyemediler, basın toplantısında kavga ettiler

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım’da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisi dünya şampiyonluk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı.
Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo’nun, Plant’i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı. Plant daha sonra Canelo’ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.
Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.
Heated face off here before the #CaneloPlant press conference 🤯😳
Streaming live: https://t.co/mIPZRjJbFo pic.twitter.com/7WXH6hAQu6
Heated face off here before the #CaneloPlant press conference 🤯😳