Maçı bekleyemediler, basın toplantısında kavga ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti.



Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.



Milli sporcuyu kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Abdullah gözlerinden öpüyorum. Meclis Başkanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep beraberiz. Tebrik ediyoruz, gözlerinden öpüyoruz.' dedi.



Abdullah Öztürk ise 'Takım müsabakalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah orada yine altın madalyayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz.' diye konuştu.

