Manchester United'ı reddetti, Lille'e transfer oldu

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Manchester United'dan ayrılan genç oyuncu Angel Gomes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandığı ve gelecek sezon için Portekiz'in Boavista takımına kiralandığı belirtildi.

🔴 Le LOSC officialise aujourd’hui le recrutement d'Angel Gomes (19 ans). L’international U20 anglais évoluera cette saison sous le maillot du Boavista FC (Portugal) où il est prêté pour l’ensemble de la saison 2020-2021.#NewPlayerDetected #MercatoLOSC — LOSC (@losclive) August 9, 2020

Manchester United'ın teklifini geri çevirdi





Manchester United'ın altyapısından yetişen ve A Takım'da ilk maçına henüz 16 yaşındayken çıkan Gomes, İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetmişti.

Gomes, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de düzenli olarak forma giyiyor.



