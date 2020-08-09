LİGUE 1

Manchester United'ı reddetti, Lille'e transfer oldu

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Angel Gomes'i transfer etti ve Boavista'ya kiralık gönderdi.

Haber Merkezi AA
Angel Gomes'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro.

Angel Gomes'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Manchester United'dan ayrılan genç oyuncu Angel Gomes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United ile sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2025 yılına kadar anlaşma sağlandığı ve gelecek sezon için Portekiz'in Boavista takımına kiralandığı belirtildi.

Manchester United'ın teklifini geri çevirdi


Manchester United'ın altyapısından yetişen ve A Takım'da ilk maçına henüz 16 yaşındayken çıkan Gomes, İngiliz ekibinin yeni sözleşme teklifini reddetmişti.

Gomes, İngiltere Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de düzenli olarak forma giyiyor.


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