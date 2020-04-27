SERİE A

Maradona'nın forması açık artırmada satıldı

İtalya’da korona virüs salgınına yakalananlara yardım için düzenlenen açık artırmada, Maradona’nın Napoli forması 55 bin euroya satıldı.

Haber Merkezi İHA
Maradona dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösteriliyor.

Maradona dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: IHA

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da, salgına yakalananlara yardım etmek amacıyla düzenlenen açık artırmada Arjantin’in futbol efsanesi Armando Diego Maradona’nın forması da satışa çıktı. Napoli’de Maradona ile birlikte oynayan eski futbolcu Ciro Ferrara tarafından açık artırmaya bağışlanan forma, 55 bin euroya alıcı buldu.

Açık artırmanın ardından "Başka bir oyun daha kazandık" diyen Ferrara, "Bu yaptığımız çok önemli bir şey. Hep birlikte kazandık" ifadelerini kullandı.

Müzayede de toplamda 85 bin euro elde edildiği açıklandı.

Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynadı.
Maradona profesyonel futbol kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell's Old Boys takımlarında oynadı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Podolski futbolculuğunun yanı sıra Türkiye'de...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.