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Marca: 1 günlük kral İsmail Köybaşı

İspanyol spor gazetesi Marca, Kral Kupası'nda gol atan ardından sakatlanarak sahadan çıkan İsmail Köybaşı için "Bu geceyi kesinlikle unutmayacak olan İsmail, acı tatlı bir tat bıraktı" diye yazdı.

Haber Merkezi AA
İsmail Köybaşı, Granada'da toplamda sadece 138 dakika süre alabildi.

İsmail Köybaşı, Granada'da toplamda sadece 138 dakika süre alabildi.

"1 günlük kral, İsmail Köybaşı" başlığıyla bir haber yapan Marca, Türk futbolcunun bin 151 gün sonra golle buluştuğunu vurguladı.

Granada'ya ağustos ayında transfer olan İsmail Köybaşı'nın şimdiye kadar takımda çok az süre aldığını hatırlatan İspanyol gazetesi, şu yorumda bulundu;

  • "Badalona maçına kadar ligde sadece Getafe maçının ilk 45 dakikasında forma giydi. Ligde başka fırsat bulmadan Kral Kupası'nda oynatılan İsmail, Tamaraceite'ya karşı 45, Hospitalet'e karşı da 13 dakika sahada kalarak, olumlu izlenimler verdi. İlk 11'de kendini gösterme fırsatını Badalona maçında bulan Türk futbolcu, uzun kariyerindeki 4. golünü attı. 2016 kasım ayından sonra ilk kez gol sevinci yaşayan İsmail'in bu mutluluğu, 36. dakikada kas yaralanması sonrası sahayı terk etmesiyle yarıda kaldı. Bu geceyi kesinlikle unutmayacak olan İsmail, acı tatlı bir tat bıraktı."

Diğer yandan Kral Kupası'nda son 16'ya kalan Granada'nın teknik direktörü Diego Martinez de maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Turu geçtik ama İsmail'in sakatlığından dolayı üzgünüz" diye konuştu.

Badalona maçının 36. dakikasında sağ bacağında kas çekmesi sonucu sakatlanarak oyundan alınan İsmail Köybaşı'nın, 2-3 hafta takımdan ayrı kalması bekleniyor.

İsmail Köybaşı'nın attığı golde asisti Soldado yaptı.
İsmail Köybaşı'nın attığı golde asisti Soldado yaptı.

İsmail Köybaşı önce attı sonra sakatlandı
İsmail Köybaşı önce attı sonra sakatlandı

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan 3. tur müsabakalarında 3. ligden Badalona ile deplasmanda karşılaşan Granada'da İsmail Köybaşı ilk 11'de sahaya çıktı.Karşılaşmanın 2. dakikasında, Fenerbahçe'de oynadığı dönemden de takım arkadaşı olan Roberto Soldado'nun kafa vuruşuyla verdiği asistte topla buluşan Köybaşı, attığı golle Granada'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın 36. dakikasında sağ bacağında kas çekmesi sakatlığından oyuna devam edemeyen Köybaşı, Antonio Puertas ile değiştirildi.Granada'da ilk sezonunu geçiren ve lig maçlarında yedek bekletilen İsmail Köybaşı, kırmızı beyazlı formayla ilk golünü attı.Normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatmalarında, Maxime Gonalons (Dk. 102) ve Carlos Fernandez (Dk. 110) ile goller bulan Granada, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura adına yazdırdı.Final | Se sufrió ante un rival que apretó muchísimo en este torneo del KO. ¡Enhorabuena al @CF_Badalona por su partidazo!¡Y enhorabuena a nuestro #Granada por su generoso esfuerzo y el pase a octavos de la #CopadelRey!¡¡¡¡Vaaaaaaamoooosssss!!!!#BadalonaGranada #EternaLucha pic.twitter.com/OPGZyKdnTG&mdash; Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) 22 Ocak 2020

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