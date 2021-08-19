PFDK Galatasaraylı Marcao'nun cezasını açıkladı

Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Marcao'nun cezasını resmen açıkladı. Kurulun kararına göre Galatasaraylı Marcao tam 8 maçta formasından uzak kalacak.
PFDK'nın Marcao açıklaması şöyle;
- Galatasaray sporcusu Marcao'nun 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT Giresunspor-Galatasaray Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 resmi müsabakadan men ve 21.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Marcao hangi maçlarda oynamayacak?
- Hatayspor
- Kasımpaşa
- Trabzonspor
- Alanyaspor
- Kayserispor
- Göztepe
- Rizespor
- Konyaspor
👇Marcao'nun kaçıracağı maçlar
❌Hatayspor
❌Kasımpaşa
❌Trabzonspor
❌Alanyaspor
❌Kayserispor
❌Göztepe
❌Rizespor
❌Konyaspor pic.twitter.com/Z9bKZFuQdo
👇Marcao'nun kaçıracağı maçlar