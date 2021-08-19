Spor PFDK Galatasaraylı Marcaonun cezasını açıkladı
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PFDK Galatasaraylı Marcao'nun cezasını açıkladı

Galatasaraylı Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziksel saldırıda bulunması sonrasında Brezilyalı futbolcunun kaç maç ceza alacağı merak konusu olmuştu. PFDK, Marcao'nun cezasıyla ilgili resmi açıklamayı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcao kaç maç ceza aldı: Marcao hangi maçlarda forma giyemeyecek?
Marcao

Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Marcao'nun cezasını resmen açıkladı. Kurulun kararına göre Galatasaraylı Marcao tam 8 maçta formasından uzak kalacak.

PFDK'nın Marcao açıklaması şöyle;

  • Galatasaray sporcusu Marcao'nun 16.08.2021 tarihinde oynanan GZT Giresunspor-Galatasaray Süper Lig müsabakasında, takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 8 resmi müsabakadan men ve 21.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Marcao hangi maçlarda oynamayacak?

  • Hatayspor
  • Kasımpaşa
  • Trabzonspor
  • Alanyaspor
  • Kayserispor
  • Göztepe
  • Rizespor
  • Konyaspor

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