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Galatasaray'da Marcao belirsizliği: Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Galatasaray'da GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, bugün yapılan açıklamayla kadro dışı bırakıldı. Ancak hem başkan Burak Elmas hem de Fatih Terim futbolcunun kadroya geri dönüşü konusunda açık kapı bıraktı. Galatasaray'da Marcao'nun bir daha Galatasaray forması giyip giymeyeceği ile ilgili belirsizlik futbolseverler arasında da tartışma konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Marcao belirsizliği: Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!
GZT Giresunspor-Galatasaray maçında yaşanan kavga Süper Lig'de ilk haftaya damga vurdu.

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sebebiyle kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Yaşananların ardından Marcao bugün itibarıyla kadro dışı bırakıldı. Ancak hem Galatasaray Başkanı Burak Elmas hem de teknik direktör Fatih Terim yaptıkları açıklamalarda oyuncunun geriye dönüşüne ilişkin açık kapı bırakan mesajlar verdi.

Galatasaray'da Marcao konusundaki belirsizlik futbol camiasında da tartışmalara neden oldu. Futbolseverlerin bir kısmı Marcao'nun bir daha Galatasaray forması giymemesi gerektiğini savunurken bir kesim ise Brezilyalı oyuncuyla ilgili sürecin tatlıya bağlanması gerektiğinin altını çiziyor.

Marcao PFDK'dan kaç maç ceza alacak?

Galatasaray'ın GZT Giresunspor'la oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atarak kırmızı kart gören Marcao'nun "saldırı" başlıklı Madde 44'ten disipline sevk edilmesi bekleniyor. Maddeye göre Marcao 5 ile 10 maç arası ceza alabilir.

Melo-Riera olayında 'kadro dışı' kararı kalkmıştı

  • Galatasaray'da yıllar önce yaşanan Melo-Riera kavgasında teknik direktör Fatih Terim, iki oyuncuyu önce kadro dışı bırakmış sonrasında ise yeniden kadroya dahil etmişti. O dönem oynanan süper finallerde iki oyuncu da formalarına kavuşmuş ve Galatasaray sezonu şampiyonlukla tamamlamıştı.

İngiltere'de yaşanan kavga hala akıllarda: Newcastle ne yapmıştı?

2005 yılında Newcastle United sahasında Aston Villa karşısında 3-0 yenikti ve Steven Taylor'ın atılmasından dolayı 10 kişiydi. Mücadeledeki gerginlik, Kieron Dyer'ın bir pozisyonda topu Lee Bowyer'a vermek yerine başka bir takım arkadaşına vermesiyle arttı. İki takım arkadaşı bir anda birbirine girdi ve ikiliyi başta rakip takım oyuncuları olmak üzere sahadaki diğer oyuncular ayırdı. İki oyuncu da bu hareketlerinden dolayı oyundan atıldı ve 6 maç ceza aldı.

  • Öte yandan Lee Bowyer, kavgayı başlatan kişi olarak kulübü Newcastle tarafından rekor bir ceza ile karşı karşıya bırakılmıştı. Cezalı oldukları süreçte Dyer ile birlikte takımdan ayrı kalan Bowyer toplamda 200 bin Sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

2005 yılında yaşanan kavga unutulmaz saha olayları arasında önemli bir yer ediyor.
2005 yılında yaşanan kavga unutulmaz saha olayları arasında önemli bir yer ediyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao için ne söyledi?

Burak Elmas'ın açıklamaları.
Burak Elmas'ın açıklamaları.

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