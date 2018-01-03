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Marcelo Guedes Barcelona'da oynayabilir

Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligi takımlarından Lyon'a giden Marcelo Guedes, Katalan ekibi Barcelona'ya transfer olabilir. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Brezilyalı savunmacı defans takviyesi yapmayı planlayan Barcelona'ya önerildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcelo Guedes, Beşiktaş'ta 1.5 sezon forma giymiş ve 2 kez şampiyonluk yaşamıştı.

Marcelo Guedes, Beşiktaş'ta 1.5 sezon forma giymiş ve 2 kez şampiyonluk yaşamıştı.

Katalan basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın sezon başında Lyon'a sattığı Marcelo Guedes, Barcelona'nın transfer gündeminde.

Menajerler tarafından yıldız oyuncunun Katalan kulübüne önerildiği aktarılırken Marcelo'nun da uzun süredir Barcelona'nın takip ettiği futbolcu arasında olduğu iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Marcelo Guedes'i sezon başında 7 milyon euro karşılığında Lyon'a satmıştı.

Marcelo, Fransa Ligi'nin ilk yarısında en iyi 11'de yer aldı;

Happy to be at the @lequipetype!! #allezOL @OL

Marcelo Guedes (@marceloguedesfilho)'in paylaştığı bir gönderi ()

Beşiktaş Marcelo'dan kazandığı miktarı açıkladı
Beşiktaş Marcelo'dan kazandığı miktarı açıkladı

Beşiktaş, Brezilyalı stoperi Marcelo'nun maliyetini borsaya bildirdi.Siyah-beyazlı takımın KAP bildiriminde şöyle denildi:Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Sözleşme fesih bedeli olarak Olympique Lyonnais kulübü tarafından şirketimize 7.000.000 euro garanti, 500.000 euro performansa dayalı olmak üzere toplamda 7.500.000 euro ödenecektir.Oyuncunun Dayanışma Katkı Payları da Olympique Lyonnais kulübü tarafından karşılanacaktır.Beşiktaş Marcelo'ya teşekkür ettiBu arada Lyon'a transferi gerçekleşen Marcelo için Beşiktaş bir teşekkür yazısı yayınladı.Siyah-beyazlı takım Brezilyalı oyuncuya şu sözlerle teşekkür etti:"Beşiktaş'ımıza 2015-16 sezonu devre arasında katılan Marcelo Guedes, üst üste 2 şampiyonluğumuza önemli katkılar yaptı. Karakteriyle, sahadaki özverisiyle, saha dışındaki tavırlarıyla Beşiktaş'ımıza çok yakıştığını her fırsatta gösterdi. Kulübümüz için fedakarlıktan kaçınmayan kişiliğiyle taraftarlarımızın da kalbini kazanan Marcelo Guedes ile yollarımız ayrıldı. Beşiktaş tarihine geçen futbolcular arasına katılan Marcelo Guedes'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Eski Beşiktaşlı Marcelo Lyon'da parlıyor
Eski Beşiktaşlı Marcelo Lyon'da parlıyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un 7,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan transfer ettiği Marcelo Guedes, Fransız basınından da tam not aldı.Kendisi pek hoşlanmasa da takım arkadaşları tarafından 'Patron' lakabıyla anılan tecrübeli savunma oyuncusu, Lyon'un 561 dakikadır gol yemiyor olmasında 'anahtar' oyuncu olarak lanse edildi.Hatalarımı analiz ediyorumÜnlü spor gazetesi L'Equipe'in ön plana çıkardığı Marcelo verdiği röportajda bu durumu şu sözlerle açıkladı:Bu bir takım çalışması. Kolektif olarak iyi savunma yapıyoruz. Lopes de bir farklılık sağlıyor. Geldiğimden beri defansif çalışma üzerine odaklandım. Claudio Caçapa bize bu konuda çok yardımcı oldu. Hatalarımı birlikte analiz ediyoruz.

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