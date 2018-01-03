Marcelo Guedes Barcelona'da oynayabilir

Katalan basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın sezon başında Lyon'a sattığı Marcelo Guedes, Barcelona'nın transfer gündeminde.

Menajerler tarafından yıldız oyuncunun Katalan kulübüne önerildiği aktarılırken Marcelo'nun da uzun süredir Barcelona'nın takip ettiği futbolcu arasında olduğu iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Marcelo Guedes'i sezon başında 7 milyon euro karşılığında Lyon'a satmıştı.

Marcelo, Fransa Ligi'nin ilk yarısında en iyi 11'de yer aldı;

Happy to be at the @lequipetype!! #allezOL @OL Marcelo Guedes (@marceloguedesfilho)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 18, 2017 at 12:58ös PST )

Beşiktaş Marcelo'dan kazandığı miktarı açıkladı Beşiktaş, Brezilyalı stoperi Marcelo'nun maliyetini borsaya bildirdi.Siyah-beyazlı takımın KAP bildiriminde şöyle denildi:Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.Sözleşme fesih bedeli olarak Olympique Lyonnais kulübü tarafından şirketimize 7.000.000 euro garanti, 500.000 euro performansa dayalı olmak üzere toplamda 7.500.000 euro ödenecektir.Oyuncunun Dayanışma Katkı Payları da Olympique Lyonnais kulübü tarafından karşılanacaktır.Beşiktaş Marcelo'ya teşekkür ettiBu arada Lyon'a transferi gerçekleşen Marcelo için Beşiktaş bir teşekkür yazısı yayınladı.Siyah-beyazlı takım Brezilyalı oyuncuya şu sözlerle teşekkür etti:"Beşiktaş'ımıza 2015-16 sezonu devre arasında katılan Marcelo Guedes, üst üste 2 şampiyonluğumuza önemli katkılar yaptı. Karakteriyle, sahadaki özverisiyle, saha dışındaki tavırlarıyla Beşiktaş'ımıza çok yakıştığını her fırsatta gösterdi. Kulübümüz için fedakarlıktan kaçınmayan kişiliğiyle taraftarlarımızın da kalbini kazanan Marcelo Guedes ile yollarımız ayrıldı. Beşiktaş tarihine geçen futbolcular arasına katılan Marcelo Guedes'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."