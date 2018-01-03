Marcelo Guedes Barcelona'da oynayabilir

Sezon başında Beşiktaş'tan Fransa Ligi takımlarından Lyon'a giden Marcelo Guedes, Katalan ekibi Barcelona'ya transfer olabilir. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Brezilyalı savunmacı defans takviyesi yapmayı planlayan Barcelona'ya önerildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Katalan basınından Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın sezon başında Lyon'a sattığı Marcelo Guedes, Barcelona'nın transfer gündeminde.
Menajerler tarafından yıldız oyuncunun Katalan kulübüne önerildiği aktarılırken Marcelo'nun da uzun süredir Barcelona'nın takip ettiği futbolcu arasında olduğu iddia edildi.
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Marcelo Guedes'i sezon başında 7 milyon euro karşılığında Lyon'a satmıştı.
Marcelo, Fransa Ligi'nin ilk yarısında en iyi 11'de yer aldı;
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