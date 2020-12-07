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Mario Balotelli ters köşe yaptı: 'Brezilya'ya gidecek' denirken İtalya ikinci ligine gitti

Yaz transfer döneminden bu yana kendisine kulüp arayan ve adı sıklıkla Beşiktaş ile anılan Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu. İtalyan golcü, son günlerde 'Brezilya'ya gidecek' iddialarının aksine sürpriz bir kararla ülkesinin ikinci lig takımına transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mario Balotelli

Mario Balotelli

Fotoğraf: MASSIMO PINCA

Bir süredir kulüpsüz olan İtalyan golcü Mario Balotelli, İtalya Serie B ekiplerinden Monza ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki futbolcu böylece, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Kevin Prince Boateng ile takım arkadaşı oldu. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaz aylarında transferini veto ettiği Mario Balotelli, İtalya Serie B ekiplerinden Monza'ya gitti.

Milan'ın bir dönem başkanlığını yapan Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza, İtalyan golcü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

399 maçta 195 gole katkı sağlamıştı

  • Mario Balotelli, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Kevin Prince Boateng ile birlikte mücadele verecek. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 399 maça çıktı ve 161 gol atarken, 34 de asist yaptı.

Mario Balotelli'nin Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama'ya transfer olacağı iddia edilmişti.

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