Mauro Icardi transferinde beklenmedik gelişme: Gecikme sebebi ortaya çıktı

Mauro Icardi - Galatasaray
Galatasaray'ın transferini tamamlamak için geri sayıma geçtiği Mauro Icardi zor bir süreçten geçiyor. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın lösemi hastası olduğu iddia edildi. Icardi'nin transferinin normal şartlarda açıklanacağı ancak yaşanan bu gelişmelerden dolayı ertelendiği belirtildi.
Icardi ve ailesinden Wanda Nara'nın durumuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken Arjantinli gazeteci Jorge Lanata, Nara'nın durumunun ciddi olduğunu ve kemik iliği testine gireceğini söyledi.
Wanda Nara, 4 gün önce hastanede bazı testlerden geçmişti. Ünlü isim ciddi bir sorun olmadığı için taburcu olduğunu açıklamıştı.