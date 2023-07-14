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Spor

Mauro Icardi transferinde beklenmedik gelişme: Gecikme sebebi ortaya çıktı

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferinin açıklanması bekleniyordu. Ancak Arjantinli yıldız ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, eşi Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle Arjantin'de kaldı. Güney Amerika basını, Nara'nın lösemi hastası olduğunu iddia etti. Icardi'nin transferinin yaşanan bu gelişmelerden dolayı geciktiği ve Galatasaraylı yöneticilerin yıldız isimle temasta olduğu belirtildi.

22:16 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mauro Icardi - Galatasaray

Mauro Icardi - Galatasaray

Galatasaray'ın transferini tamamlamak için geri sayıma geçtiği Mauro Icardi zor bir süreçten geçiyor. Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın lösemi hastası olduğu iddia edildi. Icardi'nin transferinin normal şartlarda açıklanacağı ancak yaşanan bu gelişmelerden dolayı ertelendiği belirtildi.

Icardi ve ailesinden Wanda Nara'nın durumuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken Arjantinli gazeteci Jorge Lanata, Nara'nın durumunun ciddi olduğunu ve kemik iliği testine gireceğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Icardi ile sürekli temas halinde ve süreci takip ediyor. Sarı kırmızılı kulüp, Wanda Nara ile ilgili gelişmelerin netleşmesinin ardından Icardi ile ilgili gerekli duyuruları yapması bekleniyor.

Wanda Nara, 4 gün önce hastanede bazı testlerden geçmişti. Ünlü isim ciddi bir sorun olmadığı için taburcu olduğunu açıklamıştı.




#Galatasaray
#Icardi
#Süper Lig
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