Mauro Icardi ve ailesini üzen haber: Arjantin'de büyük tepki var

Galatasaray'a transferi için geri sayıma geçilen Mauro Icardi ile ilgili üzücü bir haber geldi. Sarı kırmızılıların transfer duyurusunu beklediği futbolcunun eşinin lösemi hastası olduğu iddia edildi. Gazeteci Jorge Lanata, Wanda Nara'nın kan testleri yaptırdığını ve bu noktada olumsuz bulgular tespit edildiğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Arjantin medyasından ise Lanata için tepki mesajları atıldı. Bunun sebebi ise hasta haklarının ihlal edilmesi.