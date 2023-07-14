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Spor

Mauro Icardi ve ailesini üzen haber: Arjantin'de büyük tepki var

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Mauro Icardi ile ilgili ses getiren bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Jorge Lanata, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın lösemi hastası olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili olarak Arjantin medyasından Lanata'ya tepki mesajları atıldı. Bunun sebebi ise hasta haklarına yapılan saygısızlık.

Yeni Şafak
20:57 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mauro Icardi - Wanda Nara

Mauro Icardi - Wanda Nara

Galatasaray'a transferi için geri sayıma geçilen Mauro Icardi ile ilgili üzücü bir haber geldi. Sarı kırmızılıların transfer duyurusunu beklediği futbolcunun eşinin lösemi hastası olduğu iddia edildi. Gazeteci Jorge Lanata, Wanda Nara'nın kan testleri yaptırdığını ve bu noktada olumsuz bulgular tespit edildiğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Arjantin medyasından ise Lanata için tepki mesajları atıldı. Bunun sebebi ise hasta haklarının ihlal edilmesi.

Öte yandan İspanyol medyasından Marca da Wanda Nara ile ilgili iddiaları haberleştirdi. Haber detaylarında Icardi'nin eşini İtalya'ya getireceği ve burada da kontrollere sokacağı aktarıldı.

Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 22 gol attı ve takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Wanda Nara
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