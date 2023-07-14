Mauro Icardi ve ailesini üzen haber: Arjantin'de büyük tepki var

Mauro Icardi - Wanda Nara
Galatasaray'a transferi için geri sayıma geçilen Mauro Icardi ile ilgili üzücü bir haber geldi. Sarı kırmızılıların transfer duyurusunu beklediği futbolcunun eşinin lösemi hastası olduğu iddia edildi. Gazeteci Jorge Lanata, Wanda Nara'nın kan testleri yaptırdığını ve bu noktada olumsuz bulgular tespit edildiğini söyledi. Konuyla ilgili olarak Arjantin medyasından ise Lanata için tepki mesajları atıldı. Bunun sebebi ise hasta haklarının ihlal edilmesi.
Öte yandan İspanyol medyasından Marca da Wanda Nara ile ilgili iddiaları haberleştirdi. Haber detaylarında Icardi'nin eşini İtalya'ya getireceği ve burada da kontrollere sokacağı aktarıldı.
Mauro Icardi, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 22 gol attı ve takımın şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.