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Mauro Icardi'nin Inter macerası sona eriyor: Kaptanlığı alındı kadro dışı kaldı

İtalya kulübü Inter, bir süredir yeni sözleşme görüşmeleri yapılan Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin kaptanlığının alındığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Mauro Icardi Inter formasıyla çıktığı 210 resmi maçta 122 gol attı 26 da asist yapma başarısı gösterdi.

Mauro Icardi Inter formasıyla çıktığı 210 resmi maçta 122 gol attı 26 da asist yapma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: JENNIFER LORENZINI / Reuters

Inter Kulübü, Icardi'nin yerine Sloven kaleci Samir Handanovic'in takım kaptanlığına getirildiğini duyurdu.

Ayrıca Icardi'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Avusturya ekibi Rapid Wien ile yarın yapılacak ilk maçın kadrosuna dahil edilmediği de belirtildi.

Real Madrid başta olmak üzere transferde ismi birçok kulüple anılan 25 yaşındaki Icardi'nin Inter ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yıldız futbolcunun kadro dışı kalma sebebi olarak transfer görüşmeleri ve kulübün yeni sözleşme önerisine sıcak bakmaması gösteriliyor.

Sampdoria'dan 2013'te Inter'e transfer olan Icardi, takımıyla çıktığı 210 maçta 122 gol attı.

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