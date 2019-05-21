LİGUE 1

Mbappe PSG'de kalıyor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Paris Saint-Germain (PSG), genç yıldızı Kylian Mbappe'nin takımda kalacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
20 yaşındaki Mbappe, dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında gösteriliyor.

20 yaşındaki Mbappe, dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında gösteriliyor.

Fotoğraf: Mustafa Yalçın / AA

PSG Kulübünün Twitter adresinden yapılan açıklamada, "PSG ve Mbappe'yi birleştiren bağ, iki yıldır çok güçlü ve tarih gelecek sezon da yazılmaya devam edecek. Sabırsızlıkla beklenen PSG'nin 50. yılında, Avrupa futbolunda tarih yazma tutkusuyla ve kulüp tarihine önemli bir sayfa eklemek için her önemli aktör üstüne düşen görevi yerine getirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Fransız futbolcu Mbappe, Ligue 1 ödül töreninde yaptığı konuşmada, PSG'den ayrılabileceğini ima ederek, "Belki de daha fazla sorumluluk almanın zamanı gelmiştir. Bu, PSG'de veya yeni bir projeyle başka bir kulüpte olabilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

  • İsmi sık sık İspanya ekibi Real Madrid ile transfer söylentilerine karışan Mbappe, bu sezon PSG formasıyla 42 maçta 38 gol attı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.