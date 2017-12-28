Mbappe'den Real Madrid ve Ronaldo itirafı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen 19 yaşındaki Kylian Mbappe, İspanyol basınına verdiği röportajda ilginç ifadeler kullandı.

Marca'ya konuşan genç yıldız, sezon başında Real Madrid'le görüştüğünü söyleyip şunları ifade etti:

PSG'de oynamaktan dolayı mutluyum. Sezon başında birçok dedikodu oldu ama şuna açıklık getireyim; evet Real Madrid'le görüştüm ama bu artık hem benim için hem de Real Madrid için geçmişte kaldı.

"Ronaldo'ya hayranlığım bitti"

Röportajlarında sık sık Ronaldo'ya olan hayranlığını dile getiren Mbappe bu kez Şampiyonlar Ligi'nde rakip olduğu Portekizli yıldız hakkında ilginç ifadeler kullandı:

Ronaldo benim çocukluk idolüm. Onunla karşılaşmak elbette güzel olacak. 2014'te Real Madrid'in antrenman sahasını ziyaret etmiştim ama artık bir yarışçıyım. Ronaldo'ya küçükken hayrandım ama artık bitti. Madrid'e gidip kazanmak için oynayacağım.