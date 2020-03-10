Mbappe'ye koronavirüs testi: Yarın belli olacak

PSG'nin dünya yıldızı futbolcusu 3 gündür grip nedeniyle evinde dinleniyor. Başarılı oyuncu bu sebeple de takımının Dortmund maçı hazırlıklarına katılamadı.

Fransız medyasının geçtiği bilgiye göre Mbappe'ye bugün koronavirüs testi yapıldı. 21 yaşındaki oyuncudan alınan numunelerin sonucunun yarın belli olacağı aktarılırken ilk izlenimin iyi olduğu belirtildi.

L'Equipe'te yer alan haberlerde Mbappe'nin boğazında yanma ve bu sebeple ateşlenme olduğu aktarılırken yarınki test sonuçlarına göre oyuncunun tedavisinin süreceği ifade edildi.

2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla FIFA En iyi Genç Futbolcu ödülünün sahibi olan oyuncunun 1 de gol krallığı bulunuyor.