LİGUE 1

Mbappe'ye koronavirüs testi: Yarın belli olacak

Dünyayı etkileyen koronavirüs futbolu da etkilemeye devam ediyor. Birçok maç iptal edilirken Fransa'dan korkutan bir haber geldi. L'Equipe gazetesinin haberine göre grip olduğu için idmanlara çıkamayan PSG'nin yıldız ismi Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
PSG'nin yıldız ismi Mbappe, son günlerde hastalığı nedeniyle idmana çıkamıyordu.

PSG'nin yıldız ismi Mbappe, son günlerde hastalığı nedeniyle idmana çıkamıyordu.

Fotoğraf: GONZALO FUENTES

PSG'nin dünya yıldızı futbolcusu 3 gündür grip nedeniyle evinde dinleniyor. Başarılı oyuncu bu sebeple de takımının Dortmund maçı hazırlıklarına katılamadı.

Fransız medyasının geçtiği bilgiye göre Mbappe'ye bugün koronavirüs testi yapıldı. 21 yaşındaki oyuncudan alınan numunelerin sonucunun yarın belli olacağı aktarılırken ilk izlenimin iyi olduğu belirtildi.

L'Equipe'te yer alan haberlerde Mbappe'nin boğazında yanma ve bu sebeple ateşlenme olduğu aktarılırken yarınki test sonuçlarına göre oyuncunun tedavisinin süreceği ifade edildi.

  • 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla FIFA En iyi Genç Futbolcu ödülünün sahibi olan oyuncunun 1 de gol krallığı bulunuyor.

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