Mercedes temyize gitmekten vazgeçti

Formula 1 sezonunun son yarışında şampiyonluğu Verstappen'e kaptıran Hamilton yeni bir açılmayla bir kez daha gündem oldu.

İngiliz pilot Mercedes'e 8. dünya şampiyonluğunu mahkemede kazanmak istemediğini söyledi. Mercedes yaptığı açıklamayla Adu Dabi'de verilen tartışmalı karara karşı temyizden vazgeçtiğini açıkladı.

Ne olmuştu

Final yarışına Max Verstappen ile Sir Lewis Hamilton puan puana girmişti. Son saniyelerine kadar heyecanın dorukta olduğu mücadeleyi Max Verstappen kazanmış ve Formula 1'de ilk kez dünya şampiyonu olmuştu. Hamilton ise 8. şampiyonluk için çıktığı yarışı kaybetmiş ve 'Formula 1'in en fazla yarış kazanan pilotu' unvanını ele geçirememişti.

Ayrıca Büyük Britanyalı pilotun, rakibi tarafından geçilmesinin ardından "Bu yarış manipüle edildi dostum." ifadelerinin kullandığı, ancak canlı yayın yapan F1 radyosunun yayınlanmadığı, sadece Hamilton'un canlı ses kaydını alan kendi kanalında duyulduğu iddia edilmişti. Formula 1 ise iddialara ilişkin yanıt vermemişti.

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Team Statement - Abu Dhabi Grand Prix pic.twitter.com/tgrBjrNkcz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 16, 2021

SPOR Lewis Hamilton'dan yarış sırasında manipülasyon iddiası