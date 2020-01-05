Merih Demiral paylaşılamıyor

Milli futbolcu Merih Demrial için Almanya ve İngiltere’den talipler var.
Sky Sport Italia’nın haberine göre, Juventus’taki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız futbolcu için Çağlar Söyüncü’nün de formasını taşıdığı Leicester City talip oldu. Juventus’tan Rugani’yle de ilgilenen Leicester City, Merih Demiral için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral,
Leicester City'nin gündeminde!
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Milli futbolcumuz Merih Demiral,
Diğer yandan Bundesliga devi Borussia Dortmund da Merih Demiral’ın peşine düştü. Son olarak Avrupa’nın gözde golcüsü Erling Haaland’ı renklerine bağlayan sarı-siyahlılar gözünü Merih’e çevirdi. Dortmund’un 21 yaşındaki milli yıldız için 40 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
Bu iki kulüp dışında da birçok talibi bulunan Merih Demiral için kulübü Juventus ise oyuncuyu takımda tutmayı hedefliyor. Torino devi, Rugani ve Emre Can gibi oyuncuları satmayı planlarken Merih Demiral’ı kadroda tutmak istiyor.
- 2019 yazında Sassuolo’dan 18 milyon euro karşılığında transfer edilen Merih Demiral, Juventus’taki ilk aylarında forma şansı bulamasa da ligin ilk yarısının son haftalarında daha çok süre almaya başladı. 21 yaşındaki genç stoper İtalyan ekibiyle şu ana kadar 5 resmi maçta görev yaptı.
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