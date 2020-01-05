Merih Demiral paylaşılamıyor

Milli futbolcu Merih Demrial için Almanya ve İngiltere’den talipler var.

Sky Sport Italia’nın haberine göre, Juventus’taki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız futbolcu için Çağlar Söyüncü’nün de formasını taşıdığı Leicester City talip oldu. Juventus’tan Rugani’yle de ilgilenen Leicester City, Merih Demiral için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral,

Leicester City'nin gündeminde!



🤔Ne düşünüyorsunuz? pic.twitter.com/u3wtEDNuyr — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Ocak 2020

Diğer yandan Bundesliga devi Borussia Dortmund da Merih Demiral’ın peşine düştü. Son olarak Avrupa’nın gözde golcüsü Erling Haaland’ı renklerine bağlayan sarı-siyahlılar gözünü Merih’e çevirdi. Dortmund’un 21 yaşındaki milli yıldız için 40 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Bu iki kulüp dışında da birçok talibi bulunan Merih Demiral için kulübü Juventus ise oyuncuyu takımda tutmayı hedefliyor. Torino devi, Rugani ve Emre Can gibi oyuncuları satmayı planlarken Merih Demiral’ı kadroda tutmak istiyor.