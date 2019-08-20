Mert Müldür Serie A yolunda
SERİE A

Mert Müldür Serie A yolunda

İtalyan ekibi Sassuolo, Rapid Wien forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Müldür'ün adı Beşiktaş ile de anılıyordu.

Mert Müldür'ün adı Beşiktaş ile de anılıyordu.

Cengiz Ünder, Merih Demiral ve Mert Çetin'in ardından bir Türk futbolcu daha Serie A'ya transfer oluyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sassuolo'nun Avsuturya ekibi Rapid Wien'de oynayan Mert Müldür'le anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

Sağ bek ve stoper bölgesinde forma giyebilen oyuncunun transferi için yapılan teklifin 5 milyon euro civarında olduğu aktarıldı.
  • İki kez A Milli Takım forması giyen Mert Müldür, geçen sezon Rapid Wien'de çıktığı 41 maçta 1 gol atarken 6 da asist kaydetmişti.

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