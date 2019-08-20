Mert Müldür Serie A yolunda

Cengiz Ünder, Merih Demiral ve Mert Çetin'in ardından bir Türk futbolcu daha Serie A'ya transfer oluyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sassuolo'nun Avsuturya ekibi Rapid Wien'de oynayan Mert Müldür'le anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.

Sağ bek ve stoper bölgesinde forma giyebilen oyuncunun transferi için yapılan teklifin 5 milyon euro civarında olduğu aktarıldı.