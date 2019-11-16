MİLLİ TAKIM

Messi attı, Arjantin Brezilya'yı devirdi

Güney Amerika kıtasının en önemli iki takımının dostluk maçında Arjantin, Messi'nin attığı golle Brezilya'yı 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi AA
Messi, Milli Takım'a golle geri döndü.

Messi, Milli Takım'a golle geri döndü.

Fotoğraf: STRINGER / Reuters

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Saud Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçta Arjantin, yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin 13'üncü dakikada attığı golle mücadeleden galip ayrıldı. Brezilya'da Gabriel Jesus, 10'uncu dakikada kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

3 ay sonra ilk kez milli formayı giydi

Uluslararası maçlardan 3 ay men cezasının sona ermesinin ardından Arjantin formasıyla sahaya çıkan Messi, takımının kazandığı penaltı atışında ilk şutunda kaleci Alisson'u geçemezken, pozisyonun devamında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Son olarak Brezilya'nın kazandığı 2019 Kupa Amerika'da Arjantin formasını giyen Lionel Messi, turnuva ve konfederasyon aleyhine yaptığı yorumlar nedeniyle söz konusu cezaya çarptırılmıştı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Millilerimiz EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyon...
    Kaydet
    Font
    +

        Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

        Çok yakında!
        FLAŞ

        #title#

        #spot#
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.