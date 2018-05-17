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Messi'den dikkat çeken Neymar yorumu

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Neymar'ın Real Madrid'de oynaması halinde kabul etmekte zorlanacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Messi bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 53 maçta 45 gol atarken 19 da asist kaydetti.

Messi bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 53 maçta 45 gol atarken 19 da asist kaydetti.

Fotoğraf: ALBERT GEA / Reuters

Messi, Arjantin'in TyCSports televizyon kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Messi, Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde forma giyen eski takım arkadaşı için, "Neymar'ı Real Madrid'de görmek korkunç olur. Hepimizin kabul etmekte zorlanacağı bir karar olur ve bunu ona da söyledim" dedi.

"Başka bir takıma gitmeye ihtiyaç duymuyorum"

Barcelona'dan ayrılmayı düşünmediğini aktaran yıldız futbolcu, "Dünyanın en iyi takımında oynuyorum. Benim için buradan daha iyi bir yer yok. Her sezon tüm kupalar için savaşıyorum. Bir şeyleri kanıtlamak için başka bir takıma gitmeye ihtiyaç duymuyorum" açıklamasını yaptı.

"Ronaldo ile yarışmıyorum"

Kimseyle rekabet etmediğini aktaran Messi, "Cristiano Ronaldo ile de yarışmıyorum. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olmakla ilgilenmiyorum. Her sezon kendimi geliştirmeye çabalıyorum." ifadelerini kullandı.

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