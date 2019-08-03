MİLLİ TAKIM

Messi'ye 3 ay men

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye 3 ay men cezası verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjantin Milli Takımı formasıyla 135 maça çıkan Messi'nin, 68 golü bulunuyor.

Arjantin Milli Takımı formasıyla 135 maça çıkan Messi'nin, 68 golü bulunuyor.

Arjantin'in Copa America'da Şilli ile oynadığı maçta Medel ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart gören Lionel Messi, karşılaşma sonrası 3'üncülük madalyasını almaya gitmemiş ve organizasyon aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu.

Messi, "Bu turnuva Brezilya'nın kazanması için organize edilmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, bu yaptığı yorumlar nedeniyle Arjantinli futbolcuya 3 ay men ve 50 bin dolar para cezası verdi.

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