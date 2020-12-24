Mesut Özil küçükken tuttuğu takımı açıkladı

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma şansı verilmeyen Mesut Özil, kişisel sosyal medya hesabından taraftarlardan gelen soruları cevapladı. Yıldız futbolcunun sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle;





En sevdiğin şehirler?

"Londra, İstanbul, Gelsenkirchen."

Arsenal'de mutlu musun?

"Sadece benim değil kulüpteki herkes için zor zamanlardayız. Takıma yardım etmek isterdim ama şans bulamadım. Olumlu bakalım ve ileride iyi sonuçlar almayı umuyorum."





En ciddi teklifi yapan kulüp ortaya çıktı: Mesut Özil sıcak bakıyor Washington ekibi DC United, sezon sonu boşa çıkacak Mesut Özil'e ocak ayında imza attırmak istiyor. 32 yaşındaki yıldız da teklife olumlu bakıyor.Kurduğu e-spor takımı M10 Esports'un ve kendi koleksiyonu olan M10 Streetwear markalarının ticari faaliyetlerini ABD'de daha iyi yöneteceğini düşünen Mesut Özil, bundan dolayı DC United'dan gelen teklifi değerlendiriyor. Ayrıca DC United tarafından sunulan ABD'de M10 Futbol Akademisi kurma projesi de Özil için diğer bir önemli kriter.Katar, İtalya ve Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Mesut Özil son kararını ocak ayında verecek.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mesut Özil bizim için çok güzel bir rüyaMesut Özil için dev iddia: Yüzde 90 Ocak ayında Fenerbahçe'deVideo: PORTRE | Mesut Özil

Tottenham için Arsenal'den ayrılır mısın?

"Hayır."

Küçükken tuttuğun takım?

"Schalke 04."

Birlikte oynamak istediğin futbolcular?

"Zinedine Zidane ancak ikimiz de 10 numara oynadığımız için birlikte oynayamayabilirdik. Bergkamp, Pires, Rıdvan Dilmen ve Buffon ile birlikte de oynamak isterdim. Hepsi saha dışında da müthiş insanlar."

İnancın futbolunu nasıl etkiliyor?

"Zor zamanlarda bana çok yardımcı oluyor. Her maç başlamadan önce dua ediyorum. Kendim ve takım arkadaşlarım için, herkesin sağlıklı kalması için."

Mesut Özil'de Çin şüphesi: Uygur Türklerine sahip çıktığı için mi kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil, Arsenal’in önce Avrupa, ardından lig kadrosundan çıkarıldı. Türk asıllı Alman oyuncu, takımının kararını eleştirirken; dünya çapındaki insanlık dışı eylemlere karşı sesini yükselteceğini yineledi. Bu detay, oyuncunun Çin nedeniyle kadro dışı kaldığını düşündüğü yorumlarına neden oldu. 2018’de yeni bir sözleşme imzalayan Mesut Özil, haftalık 350 bin Pound gibi yüksek bir maaşla takımın en çok kazanan oyuncusu oldu. Arsenal'da kadroya alınmayan Mesut Özil sessizliğini bozdu"Adalet için sesimi yükseltmeyi sürdüreceğim"7 Mart’tan bu yana Arsenal’de görev alamayan Türk asıllı Alman oyuncuya, önce Unai Emry, ardından Mikel Arteta tarafından fazla şans tanınmadı. Mikel Arteta, son olarak tecrübeli oyuncuyu 25 kişilik İngiltere Premier Ligi kadrosundan çıkardı. Mesut Özil, karara sosyal medya hesabından tepki gösterirken; “Sadakat bugünlerde zor bulunan bir şey” ifadelerini kullandı. Mesut Özil’in açıklamasında, “Antrenmanlarıma en iyi şekilde devam edip acımasızlığa karşı ve adalet için sesimi yükseltmeyi sürdüreceğim” ifadeleri de dikkat çekti. Mesut Özil'in 'Doğu Türkistan' paylaşımı Çinlileri çıldırttıSincan'a sahip çıkmıştıBu ifadeler; oyuncunun, Arsenal’in Çin nedeniyle kadro dışı kararı verdiğini düşündüğü yönünde değerlendirildi. Mesut Özil, geçen aralık ayında Sincan Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin’i eleştirmiş, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Futbol Federasyonu da oyuncuya tepki göstermişti. Bunu üzerine de Arsenal’in Manchester City ile oynayacağı maç devlet televizyonundan yayınlanmamış, oyuncunun Çin sosyal medya platformu Weibo’daki profili de silinmişti. Daha sonra da Arsenal’in maçlarında Mesut Özil’in ismi söylenmemişti. Çin’de sponsorluk anlaşmaları bulunan Arsenal ise Çin kamuoyundan özür dileyerek, “Bu içerik Özil’in kişisel yorumudur. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasete karışmama ilkesine sadıktır” açıklamasını yaparken; İngiliz ekibinin Çin’deki ticari kaygıları nedeniyle bunu yaptığı öne sürüldü. Çin’de önemli bir ticari varlığa sahip Arsenal’in, bu ülkede bir restoran zinciri bulunuyor. İngiliz basınında da Londra ekibinin Çin’li bir bahis şirketiyle de işbirliğinde bulunmasına da ayrıca dikkat çekildi. Mesut Özil'den #DoğuTürkistan paylaşımı: Ey Doğu Türkistan...Ümmetin kanayan yarası...Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu...Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler... https://t.co/Ea8rCcp3rU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 13, 2019 Şemsiye Devrimi aktivistinden destekHong Kong’da 2014’te Çin karşıtı başlayan Şemsiye Devrimi’nin (demokrasi eylemlerinde göstericilerin kendilerini polisten “şemsiye” ile koruması nedeniyle “Şemsiye Devrimi” adı verildi) önde gelen isimlerinden Joshua Wong ise Arsenal’i Çin’in emrini yerine getirmekle suçladı. Joshua Wong, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kulübün, oyuncusunun Çin’deki adaletsizliğe karşı protestosunu böyle ön yargılı bir şekilde sansürlemesi inanılmaz” ifadelerini kullandı. Çin hükümeti yanlısı Global Times gazetesi ise Mesut Özil’in geçen sezon Sincan Özerk Bölgesiyle ilgili yanlış yorumda bulunduğunu ve Türk asıllı Alman oyuncuyu savunan Joshua Wong’u da kaybolan unvanını geri kazanmaya çalışmakla suçladı.Mesut Özil için imza kampanyası başlattılarArsenal rekor ücret ödemiştiMesut Özil, Real Madrid’deki 3 parlak yılın ardından Arsenal’e transfer olurken; ilkler yaşanmıştı. Arsenal, Türk asıllı Alman oyuncuya 42.5 milyon Sterlin bonservis bedeli ödedi. Real Madrid o sezona kadar bir oyuncudan en yüksek bonservis bedelini Mesut’tan kazandı. Mesut ayrıca, Arsenal kulüp tarihinin bonservis rekorunu da kırarak İngiliz ekibine katıldı. Almanya ile 2014’te Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Mesut Özil, bonservisine en fazla para ödenen Alman futbolcu unvanını da ele geçirdi. Arsenal’deki ilk yıllarında adından söz ettiren Mesut Özil, Thierry Henry’nin bir sezondaki en çok asist yapma rekoruna da çok yaklaştı. Oyunu basit oynayan bu nedenden dolayı fazla dikkatleri çekmeyen 32 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda 35 Premier Lig maçında 19 asist yaparken; 2002-03 sezonunda Thierry Henry’nin bir sezondaki en çok asist rekoruna çok yaklaştı. (Rekoru geçen sezon Manchester City’nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne egale etti).Video: PORTRE | Mesut Özil

07:15 dk 23 Aralık 2019 Yeni Şafak PORTRE | Mesut Özil Çin'den aldığı 100 milyon euroluk teklifi reddedip Doğu Türkistan için yardım çağrısında bulunan bir Türk o… Adını arama motorlarından, oyunlardan silseler de yıllarca hatırlanacak, onun atalarına olan vefası…





