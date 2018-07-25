Mesut Özil Türkiye'nin önünü açtı

Almanya Milli Takımı’nı bırakarak dünyanın gündemine oturan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, aldığı bu kararla Türkiye’yi 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahipliğinde avantajlı konuma getirdi.
Haber MerkeziDiğer
Alman milli takımını bırakarak, federasyon başkanı Grindel’e kabarık bir fatura çıkaran Mesut Özil, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile Almanya arasında yaşanan kıyasıya rekabette ülkemizi avantajlı konuma getirmiş oldu.
Akşam'ın haberine göre; 29 yaşındaki oyuncunun, Milli takımı bırakma nedeni olarak maruz kaldığı ırkçılık olaylarını gerekçe göstermesi Almanya’nın EURO 2024 ev sahipliği şansının iyice zora girmesine sebep oldu. UEFA’daki üyelerin birçoğunun bu olaylardan rahatsız olduğu ve oylarını Türkiye’den yana kullanacakları dile getiriliyor.
50 yılın en kötü başkanı
Almanya Futbol Federasyonu’nun bu gelişmeler sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya başladı. Almanya Futbol Federasyonu’nun eski basın sözcüsü Harald Stenger yaşanan tartışmaların ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel’in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi.
Türkiye Milli Takımı’nda oynama şansı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini bitiren Mesut Özil’in Türk Milli Takımı’nda oynamak için bir şansı bulunuyor.
Bu konuyla ilgili FIFA’nın şöyle bir maddesi var: Bir oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için mevcut milli takımda oynama haklarının elinden alınması gerekiyor. (Vatandaşlıktan çıkarılmak) Bu durumda oyuncu başka bir ülke vatandaşlığına sahipse FIFA’dan o ülke adına oynamayı talep etme hakkına sahip. Ancak FIFA’nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme yetkisi de mevcut.
Yorum