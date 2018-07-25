Mesut Özil Türkiye'nin önünü açtı

Alman milli takımını bırakarak, federasyon başkanı Grindel’e kabarık bir fatura çıkaran Mesut Özil, UEFA EURO 2024 ev sahipliği için Türkiye ile Almanya arasında yaşanan kıyasıya rekabette ülkemizi avantajlı konuma getirmiş oldu.

Akşam'ın haberine göre; 29 yaşındaki oyuncunun, Milli takımı bırakma nedeni olarak maruz kaldığı ırkçılık olaylarını gerekçe göstermesi Almanya’nın EURO 2024 ev sahipliği şansının iyice zora girmesine sebep oldu. UEFA’daki üyelerin birçoğunun bu olaylardan rahatsız olduğu ve oylarını Türkiye’den yana kullanacakları dile getiriliyor.

50 yılın en kötü başkanı

Almanya Futbol Federasyonu’nun bu gelişmeler sonrası nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya başladı. Almanya Futbol Federasyonu’nun eski basın sözcüsü Harald Stenger yaşanan tartışmaların ardından DFB Başkanı Reinhard Grindel’in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi.

Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrasında Alman medyası tarafından ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil, sosyal medya hesabından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.Mesut Özil açıklamasında şu ifadeleri kullandı;"Bu kararı almak gerçekten çok zordu çünkü takım arkadaşlarım ve Almanya'nın iyi insanları için sahada her zaman her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri ise benim Türk kökenime saygısızlık yaptı. Almanya'da artık istenmeyen adam olduğumu düşünüyorum. Yaptıklarım unutuldu. Ben Almanya için hep mücadele ettim. Ancak Almanya Futbol Federasyonu ve ülkedeki birçok kişinin bana olan davranışları nedeniyle Almanya Milli takım formasını giymek istemiyorum." Türklüğüme saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu.Mesut Özil'den Alman medyasına dikkat çeken soru;Kazandığımızda 'Alman', kaybettiğimizde 'göçmen' oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi? #MesutÖzil, #CumhurbaşkanıRecepTayyipErdoğan’la #Londra’da çektirdiği fotoğraf sonrası Alman ve İngiliz medyası tarafından linç edilmişti. Alman asıllı Türk futbolcu yaşanan bu olay sonrası ilk kez sessizliğini bozdu. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (22 Tem, 2018, 4:59öö PDT)

Türk kamuoyundan Mesut Özil'e büyük destek Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından Türk kamuoyundan yıldız oyuncuya destek mesajları yağdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuyla ilgili olarak "Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz" ifadesini kullanırken bir çok spor yorumcusu ve futbolcu da 29 yaşındaki isim için destek mesajları paylaştı.Paylaşılan mesajlardan en dikkat çekeni ise EURO 2024 adaylığımız ile ilgili olanlardı. Mesut Özil'in ırkçı saldırılar sebebiyle milli takımı bırakması, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığında Almanya'ya karşı elini güçlendirecek bir faktör olarak öne çıkartıldı.İşte Türk kamuoyundan Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakması kararının ardından paylaşılan mesajlar;Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz.🇹🇷 pic.twitter.com/EnxMgKmm2k— Dr. Mehmet Kasapoglu (@kasapoglu) 22 Temmuz 2018 Mesut kardeşim, kendini yalnız hissedersen burada seni seven milyonların olduğu çok güzel bir vatanın var. Kalbimiz seninle. @MesutOzil1088— Güntekin Onay (@guntekin_resmi) 22 Temmuz 2018 2024 Avrupa Şampiyonası ev sahibi ülke oylamasında bakalım "NO TO RACISM"diyen ülke mi kazanacak bekleyip göreceğiz...— Alp Pehlivan (@AlpPehlivan1) 22 Temmuz 2018 Dik duruşun için seni tebrik ediyorum kardeşim @MesutOzil1088 👏🏻👏🏻👏🏻— NECATİ ATEŞ (@neco_ates) 22 Temmuz 2018 Mesut Özil, Euro 2024’ü Almanya’dan Türkiye’ye verdi.— Fatih Demireli (@FatihDemireli) 22 Temmuz 2018 “Mesut Özil, Alman Milli Takımı kariyerinde 23 gol attı” diyor kaynaklarHayır, 24...— Bülent Timurlenk (@timblnt) 22 Temmuz 2018 #MesutOzil : 1 - #Fascism : 0— Serkan Korkmaz (@serkan_korkmaz) 22 Temmuz 2018 " M E S U T Ö Z İ L 🇹🇷🇹🇷 Asil Duruş 👏👏👏. @MesutOzil1088 " pic.twitter.com/WxWuXUVGUe— Dr. Osman Aşkın BAK (@OA_Bak) 22 Temmuz 2018 Büyük futbolcuydun ama bugün büyük adam oldun !!!! #MesutOzil 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/TETwK3yRkq— SUAT ATEŞDAĞLI (@DJSUATATESDAGLI) 22 Temmuz 2018 Almanların bir kısmı seni sevmese de biz seni seviyoruz @MesutOzil1088 pic.twitter.com/bRS7wzJZ6N— AYKUT iNCE 🇹🇷 (@aykutince76) 22 Temmuz 2018 Sana helal olsun.. Türkiye seninle beraber. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 @MesutOzil1088 pic.twitter.com/LnThLkHvQw— EMRE ÇOLAK (@emrecolak1010) 22 Temmuz 2018

Türkiye Milli Takımı’nda oynama şansı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini bitiren Mesut Özil’in Türk Milli Takımı’nda oynamak için bir şansı bulunuyor.

Bu konuyla ilgili FIFA’nın şöyle bir maddesi var: Bir oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için mevcut milli takımda oynama haklarının elinden alınması gerekiyor. (Vatandaşlıktan çıkarılmak) Bu durumda oyuncu başka bir ülke vatandaşlığına sahipse FIFA’dan o ülke adına oynamayı talep etme hakkına sahip. Ancak FIFA’nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme yetkisi de mevcut.

Devrek'te Mesut Özil tabelası değiştirildi İngiltere'nin güçlü takımlarından Arsenal formasını giyen Mesut Özil'in, ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakması, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde de yankı buldu.Devrek Belediyesi tarafından Özil'in, Almanya Milli Takımı formasıyla fotoğrafının yer aldığı tabela, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu dev tabelayla değiştirildi.

Bayern Münih Başkanı haddini aştı: Kabus bitti Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, dün yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Kendisine yapılan ırkçı söylemlerden dolayı bu kararı alan 29 yaşındaki futbolcuya Türkiye’den birçok destek mesajı gelirken Bayern Münih Başkanı Hoeness haddini aşan açıklamalarda bulundu.‘Kabus bitti’Hoeness, "Nihayet kabus sona erdi. Mesut, son ikili mücadelesini 2014 Dünya Kupası'ndan önce kazanmıştı. Şimdi kendisini ve berbat performansını o fotoğrafın arkasına saklıyor. Mesut, sadece San Marino'ya karşı parlayan bir yıldız. Mesut'un yokluğunda milli takım daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda biyografi kitabı çıkan #MesutÖzil, Almanya'da katıldığı takım seçmelerinde yaşadığı zorlukları bu cümlelerde ifade etmişti... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (23 Tem, 2018, 12:38öö PDT) Mesut Özil Almanya Milli Takımı'nı bıraktıMesut Özil: Yine aynı fotoğrafı çektiririm