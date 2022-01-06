Mevlüt Erdinç'e sürpriz teklif

Yaz transfer döneminde Batuhan Karadeniz, Muhammet Reis, Ali Kucik, Arif Morkaya gibi üst liglerde forma giyen tecrübeli isimleri kadrosuna dahil eden Iğdır, Mevlüt Erdinç'i de renklerine bağlamak istiyor.

Ajansspor'un haberine göre; Iğdır ekibi, sezonun ilk yarısını Kocaelispor'da geçiren eski milli futbolcuya sözleşme teklif etti.

Doğu Anadolu temsilcisinin Mevlüt Erdinç'e 2,5 yıllığına 9 milyon TL ücret önerdiği vurgulandı.

Kocaelispor formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol attı.

PSG ve Fenerbahçe'de oynadı

Fransa'da futbola başlayan ve Sochux takımında gösterdiği performansla PSG'ye transfer olan Mevlüt Erdinç, 2009-2012 yılları arasında Fransız devinde forma giydi. Rennes, Guingamp, Metz ve Saint-Etienne macerasının ardından rotasını Almanya'ya kıran Erdinç Hannover 96'a ya transfer oldu. Sonrasında Türkiye'ye dönen 34 yaşındaki golcü futbolcu sırasıyla Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Kocaelispor'da görev aldı. Fransız doğumlu olan ve Türk Milli Takımı'nı seçen Mevlüt Erdinç, 35 maçta ay-yıldızlı formayı terletti ve 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

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A Milli Takım'da 8 gol kaydetti.



