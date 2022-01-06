Spor Mevlüt Erdinçe sürpriz teklif
TRANSFER

Mevlüt Erdinç'e sürpriz teklif

3. Lig ekiplerinden Iğdır FK, kariyerinde PSG ve Fenerbahçe formaları giyen Mevlüt Erdinç'e transfer teklifi yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Mevlüt Erdinçe sürpriz teklif
2009-2012 yılları arasında PSG'de oynamıştı.

Yaz transfer döneminde Batuhan Karadeniz, Muhammet Reis, Ali Kucik, Arif Morkaya gibi üst liglerde forma giyen tecrübeli isimleri kadrosuna dahil eden Iğdır, Mevlüt Erdinç'i de renklerine bağlamak istiyor.

Ajansspor'un haberine göre; Iğdır ekibi, sezonun ilk yarısını Kocaelispor'da geçiren eski milli futbolcuya sözleşme teklif etti.

Doğu Anadolu temsilcisinin Mevlüt Erdinç'e 2,5 yıllığına 9 milyon TL ücret önerdiği vurgulandı.

Kocaelispor formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol attı.
Kocaelispor formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol attı.

PSG ve Fenerbahçe'de oynadı

Fransa'da futbola başlayan ve Sochux takımında gösterdiği performansla PSG'ye transfer olan Mevlüt Erdinç, 2009-2012 yılları arasında Fransız devinde forma giydi. Rennes, Guingamp, Metz ve Saint-Etienne macerasının ardından rotasını Almanya'ya kıran Erdinç Hannover 96'a ya transfer oldu. Sonrasında Türkiye'ye dönen 34 yaşındaki golcü futbolcu sırasıyla Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Kocaelispor'da görev aldı. Fransız doğumlu olan ve Türk Milli Takımı'nı seçen Mevlüt Erdinç, 35 maçta ay-yıldızlı formayı terletti ve 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

A Milli Takım'da 8 gol kaydetti.
A Milli Takım'da 8 gol kaydetti.
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