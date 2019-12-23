SERİE A

Mihajlovic'ten Medel'e olay tepki

Bologna forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel'in, maç içerisinde sahaya girerek kendisine tepki gösteren hocası Mihajlovic'le yaşadığı gerginlik İtalya'da gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mihajlovic, yaşadığı tartışma sonrası Medel'i itekledi.

Mihajlovic, yaşadığı tartışma sonrası Medel'i itekledi.

Serie A'da Lecce'nin sahasında konuk ettiği Bologna maçına teknik direktör Sinisa Mihajlovic ile oyuncusu Gary Medel arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

Kanserle mücadele eden Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic, maçta yaşanan bir pozisyonda sahaya girerek rakip takım oyuncusuyla tartışan Medel'i sert bir şekilde uyardı. Şilili futbolcu da hocasının kendisine gösterdiği agresif tavra tepki göstererek, sözlü karşılık verdi.

İkili arasında yükselen tansiyon kulübeden gelen oyuncuların araya girmesiyle sona erdi.

  • Mücadele Bologna'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Mihajlovic ile Medel arasında yaşanan gerginlik objektiflere böyle yansıdı.
Mihajlovic ile Medel arasında yaşanan gerginlik objektiflere böyle yansıdı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Süper Lig'de tepki çeken ceza
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.