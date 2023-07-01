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Spor

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu

Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Belçikalı rakibini 5-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

20:43 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Busenaz Sürmeneli

Busenaz Sürmeneli

Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finalde Belçikalı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları’nda da fırtına gibi esti. Kadınlar 66 kiloda ringe çıkan Sürmeneli, yarı finalde Büyük Britanya’dan Rosie Joy Eccles’i eledikten sonra finalde Belçika Oshin Derieuw ile karşılaştı. Rakibi karşısında büyük üstünlük kuran Sürmeneli, üç rauntta da Derieuw’u 5-0’lık skorlarla geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları’nda çeyrek finale çıktığı için Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için vize almıştı.


#Busenaz Sürmeneli
#Boksör
#Milli Takım
22 dakika önce
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