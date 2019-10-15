A Milli Takım futbolcularının gol sevinçlerinde asker selamı vermesi Avrupa'yı rahatsız etti. Fransa ve Almanya yaptıkları lobi faaliyetleriyle konuyu soruşturma açılmasına kadar götürdü. Peki bu konu sebebiyle Türkiye'ye bir ceza çıkabilir mi? Hukuk bu konuda ne söylüyor? Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Bunun hukukta hiçbir karşılığı yok, konu tamamen Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyona ilişkin bir politika. Buradan hukuki bir yaptırım çıkmaması gerekir, çıkarsa siyasidir" ifadelerini kullandı.

"Asker selamı uluslararası bir selamdır"

"Belirli bir ideolojiye veya siyasi görüşün eylem ve davranışlarında bulunmak men edilme cezası getirir. Hitler selamı ya da Apartheid (Güney Afrika'da) selamı veya ırkçılık simgesi herhangi bir eylemde bulunmak, işaret göstermek ceza getirebilir. Asker selamına baktığımızda siyasi, politik, ideolojik görüşün simgesi olan bir işaret değil. Bugün bütün uluslarası askeri okullarda, ordularda askerlerin karşılaştıklarında birbirlerine verdikleri selamdır. Uluslararası bir selamdır. Belirli bir ülkeye, belirli bir askeri yapıya ya da belirli bir ideolojye mal edilecek bir işaret türü değil."

Futbol müsabakalarında tribünlere çıkılır ve kutlamalar yapılır. Derece alan sporcular orada da bazen devlet adamlarını asker selamlarıyla karşılarlar. Olumsuz bakılan bir selamlama türü değil.

"Politik bir manevra yapılıyor"

"Politik bir manevra yapıldığını düşünüyorum. Soruşturmadan olumsuz bir karara varırlarsa zaten kendileri siyasi bir tavır koymuş olacaklar. Hukuki bir sonuca varacağını düşünüyorum. Asker selamı belli bir ülkeye mal edilemez. Şenol Güneş'e sorulan soruların hepsi ideolojikti. Futbol hocasına futbolla ilgili sorular gelmesi gerekirken soruların tamamına yakını Barış Pınarı Harekatı'na yönelikti."

Şimdiye kadar yapılan bir şeydi. Şimdiye kadar hiçbir şey yoktu. Ne zamanki Türkiye operasyon yaptı, 'efendim bu siyasi ya da politik bir selamlama dolayısıyla spor ruhuna aykırıdır' demek hakkaniyetten uzak bir şeydir.

"Avrupa'da oynayan Türk futbolculara tazminat davası açmalarını öneriyorum"

"Asker selamı verdikleri yada Mehmetçik için destek mesajı paylaştığı için kulüplerinden baskı gören olumsuzluk yaşayan Türk futbolculara iyi bir avukat üzerinden tazminat davaları açmalarını öneriyorum. Enver Cenk Şahin'in durumunun izahı yok. Hukukta bir karşılığı yok. Kanuna, ahlaka ve toplumsal etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunanların sözleşmesini feshedebilirsiniz. Siz futbolcuların sözleşmesini neye istinaden feshediyorsunuz!"

Enver Cenk Şahin'in sözleşmesi görüşü sebebiyle feshedildiyse oyuncu hukuk mücadelesi sonucunda emsal bir karar alabilir.

Enver Cenk Şahin'in başına ne gelmişti?

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yapan Enver Cenk Şahin, kulübü Saint Pauli tarafından uyarılmış ve paylaşımını silmesi istenmişti. 25 yaşındaki futbolcu bu konuda kulübüne rest çekince kadro dışı kalmış ve Türkiye'ye dönmüştü.

Mehmetçik için yaptığı destek paylaşımı sebebiyle kulübü tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in ardından A Milli Takım futbolcuları da asker selamı sebebiyle kulüpleri tarafından uyarıldı. Bununla da kalmadı, ırkçı siyasetçi ve gazetecilerin hedefi oldular!!! pic.twitter.com/DcF91eLfZh — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Ekim 2019

Mehmetçik'e desteği hazmedemediler: Alman kulübü Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı Enver Cenk Şahin'in, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti.Alman ekibinden yapılan açıklamada, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, Cenk'in sözleşmesinin devam ettiği fakat maçlara ve antrenmanlara katılamayacağı bildirildi. Şahin'in başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabilmesine de izin verildiği ifade edildi.Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.