Milli futbolcuların asker selamı Avrupa'yı rahatsız etti: "Soruşturma tamamen politik"
MİLLİ TAKIM

Milli futbolcuların asker selamı Avrupa'yı rahatsız etti: "Soruşturma tamamen politik"

A Milli Takım futbolcularımız, Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek sevindi. Bu sevinç gösterisi Avrupa medyasında tepkiyle karşılanırken Almanya ve Fransa'nın baskısıyla UEFA tarafından soruşturma açıldı. Peki UEFA bu soruşturma sonucunda Türkiye'ye ceza verebilir mi? Merak edilen bu soruyu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran ile konuştuk.

Mustafa Göksel Yeni Şafak
Fransız yayıncı, A Milli futbolcularımızın Paris deplasmanında attığı golden sonra yaptığı asker selamını ekrana getirmemişti.

Fransız yayıncı, A Milli futbolcularımızın Paris deplasmanında attığı golden sonra yaptığı asker selamını ekrana getirmemişti.

A Milli Takım futbolcularının gol sevinçlerinde asker selamı vermesi Avrupa'yı rahatsız etti. Fransa ve Almanya yaptıkları lobi faaliyetleriyle konuyu soruşturma açılmasına kadar götürdü. Peki bu konu sebebiyle Türkiye'ye bir ceza çıkabilir mi? Hukuk bu konuda ne söylüyor? Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada, "Bunun hukukta hiçbir karşılığı yok, konu tamamen Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyona ilişkin bir politika. Buradan hukuki bir yaptırım çıkmaması gerekir, çıkarsa siyasidir" ifadelerini kullandı.

"Asker selamı uluslararası bir selamdır"

  • "Belirli bir ideolojiye veya siyasi görüşün eylem ve davranışlarında bulunmak men edilme cezası getirir. Hitler selamı ya da Apartheid (Güney Afrika'da) selamı veya ırkçılık simgesi herhangi bir eylemde bulunmak, işaret göstermek ceza getirebilir. Asker selamına baktığımızda siyasi, politik, ideolojik görüşün simgesi olan bir işaret değil. Bugün bütün uluslarası askeri okullarda, ordularda askerlerin karşılaştıklarında birbirlerine verdikleri selamdır. Uluslararası bir selamdır. Belirli bir ülkeye, belirli bir askeri yapıya ya da belirli bir ideolojye mal edilecek bir işaret türü değil."

Futbol müsabakalarında tribünlere çıkılır ve kutlamalar yapılır. Derece alan sporcular orada da bazen devlet adamlarını asker selamlarıyla karşılarlar. Olumsuz bakılan bir selamlama türü değil.

Fransız yıldız Dünya Kupası finali sonrasında Macron'a asker selamı veriyor.
Fransız yıldız Dünya Kupası finali sonrasında Macron'a asker selamı veriyor.

"Politik bir manevra yapılıyor"

  • "Politik bir manevra yapıldığını düşünüyorum. Soruşturmadan olumsuz bir karara varırlarsa zaten kendileri siyasi bir tavır koymuş olacaklar. Hukuki bir sonuca varacağını düşünüyorum. Asker selamı belli bir ülkeye mal edilemez. Şenol Güneş'e sorulan soruların hepsi ideolojikti. Futbol hocasına futbolla ilgili sorular gelmesi gerekirken soruların tamamına yakını Barış Pınarı Harekatı'na yönelikti."
Şimdiye kadar yapılan bir şeydi. Şimdiye kadar hiçbir şey yoktu. Ne zamanki Türkiye operasyon yaptı, 'efendim bu siyasi ya da politik bir selamlama dolayısıyla spor ruhuna aykırıdır' demek hakkaniyetten uzak bir şeydir.

"Avrupa'da oynayan Türk futbolculara tazminat davası açmalarını öneriyorum"

  • "Asker selamı verdikleri yada Mehmetçik için destek mesajı paylaştığı için kulüplerinden baskı gören olumsuzluk yaşayan Türk futbolculara iyi bir avukat üzerinden tazminat davaları açmalarını öneriyorum. Enver Cenk Şahin'in durumunun izahı yok. Hukukta bir karşılığı yok. Kanuna, ahlaka ve toplumsal etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunanların sözleşmesini feshedebilirsiniz. Siz futbolcuların sözleşmesini neye istinaden feshediyorsunuz!"
Enver Cenk Şahin'in sözleşmesi görüşü sebebiyle feshedildiyse oyuncu hukuk mücadelesi sonucunda emsal bir karar alabilir.

Enver Cenk Şahin'in başına ne gelmişti?

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yapan Enver Cenk Şahin, kulübü Saint Pauli tarafından uyarılmış ve paylaşımını silmesi istenmişti. 25 yaşındaki futbolcu bu konuda kulübüne rest çekince kadro dışı kalmış ve Türkiye'ye dönmüştü.

Mehmetçik'e desteği hazmedemediler: Alman kulübü Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı
Mehmetçik'e desteği hazmedemediler: Alman kulübü Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktı

Enver Cenk Şahin'in, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti.Alman ekibinden yapılan açıklamada, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, Cenk'in sözleşmesinin devam ettiği fakat maçlara ve antrenmanlara katılamayacağı bildirildi. Şahin'in başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabilmesine de izin verildiği ifade edildi.Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle." şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Enver Cenk Şahin Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak
Enver Cenk Şahin Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak

Enver Cenk Şahin'in, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etmişti.Alman ekibinden yapılan açıklamada, Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığı duyurulmuş ve Cenk'in sözleşmesinin devam ettiği fakat maçlara ve antrenmanlara katılamayacağı ifade edilmişti.Mehmetçik'e desteği hazmedemediler: Alman kulübü Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bıraktıBaşakşehir'de idmanlara çıkacakBarış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra, kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin eski kulübü Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak. Türk halkından ve birçok kulüpten destek mesajı almasıyla ilgili olarak konuşan Enver Cenk, şu görüşleri paylaştı:"Zor bir süreç olduğu için zor zamanlarda ülke olarak çok güzel kenetleniriz. Bu beni çok mutlu etti, onurlandırdı. Destek görmek, insanların duygu ve düşüncelerini paylaşması tabii ki Türk evladı olarak tüylerimi diken diken etti. Çok mutluyum, herkese teşekkür ederim."Milli takımın Fransa deplasmanındaki golü asker selamı vererek kutlamasından dolayı gurur duyduğun altını çizen Enver Cenk Şahin, "O ayrı bir gurur, bu duyguyu yaşayan herkes bunu hissetmiştir. Özellikle gol sonrasında yapılan şeyler gurur verici. Suriye'de operasyonda bulunan Mehmetçiklerimize armağan olsun." yorumunu yaptı. Barış Pınarı Harekatı&#39;na destek verdiği paylaşımdan sonra St. Pauli&#39;de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin, eski kulübü Medipol Başakşehir&#39;de idmanlara çıkacak. pic.twitter.com/Dk4tCEASyv&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 15, 2019

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