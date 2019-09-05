Milli maç kapalı gişe
MİLLİ TAKIM

Milli maç kapalı gişe

A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2020 Elemeleri'nde cumartesi günü Andorra ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Haber Merkezi AA
Milliler, 9 puanla grubunda ikinci sırada yer alıyor.

Milliler, 9 puanla grubunda ikinci sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlıların Andorra ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının satışa çıkan biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Türkiye-Andorra karşılaşmasına gösterdikleri ilgiden dolayı tüm futbolseverlere teşekkür edildi.

Öte yandan, açıklamada, sınırlı sayıda kale arkası loca koltuğu satışlarının ise devam ettiği belirtilerek, ay-yıldızlı takımın Andorra mücadelesini izlemek isteyen futbolseverlerin, bilet gişelerinden TC Kimlik numaraları ile loca koltuğu satın alabileceği ifade edildi.

  • Türkiye-Andorra müsabakasının loca koltuk fiyatının ise 250 lira olduğu aktarıldı.

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