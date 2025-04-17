Milli tekvandocular şampiyonada 14 madalya kazandı

Türk sporcular, Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tekvandocular, poomsae kategorisinde 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz, para poomsae kategorisinde ise 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.