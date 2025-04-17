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Milli tekvandocular şampiyonada 14 madalya kazandı

Milli tekvandocular şampiyonada 14 madalya kazandı

00:3817/04/2025, Perşembe
G: 16/04/2025, Çarşamba
AA
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Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası
Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası

Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Türk sporcular, Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.


Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.


Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tekvandocular, poomsae kategorisinde 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz, para poomsae kategorisinde ise 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.


Mevlüt Pekcan (erkekler bireysel 41-50 yaş), Namık Konanç (erkekler bireysel 51-60 yaş) ve Safiye Yalçın (kadınlar bireysel 41-50 yaş), podyumun zirvesine çıktı. Şampiyona yarın sona erecek.




#Avrupa Tekvando Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası
#Tekvando
#Türkiye Tekvando Federasyonu
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