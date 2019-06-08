Milli yıldıza hayran kaldılar

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup ederek H Grubu'nda liderliğe yükseldi.
Juventus Kulübü Sportif Direktörü Fabio Paratici, tarihi galibiyetteki performansıyla büyük alkış alan Merih Demiral'ı tribünden takip etti.
Genç oyuncu, Fransa maçında defans katkısının yanı sıra 1 de asist kaydetti.
Juventus taraftarlarından tam not aldı
İtalyan ekibinin taraftarları da sosyal medya hesaplarından 21 yaşındaki futbolcunun performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.
Fransa'nın dünya yıldızlarına maçta geçit izni vermeyen Merih için sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaşan taraftarlar, "Mbappe'yi paketledi", "Ne oyun oynadı ama", "Yeni sınıf bir defans oyuncusu" şeklinde yorumlarda bulundular.
Juventus taraftarlarının Merih Demiral yorumları;
Mbappe'yi paketledi
Ne oyun oynadı ama
Yeni sınıf bir defans oyuncusu
Etkileyiciydi. pic.twitter.com/pEpBrNYswO
Juventus taraftarlarının Merih Demiral yorumları;
15 milyon euroya Juventus'a imza atıyor
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Alanyaspor'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olan Merih Dermial Serie A'daki performansıyla büyük beğeni topladı.
İtalyan basını, Juventus'un 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Merih Demiral'ı transfer ettiğini ve milli maçların ardından genç futbolcuya imzayı attıracağını yazdı.
Yorum