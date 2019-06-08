Milli yıldıza hayran kaldılar

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri maçında son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup ederek H Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Juventus Kulübü Sportif Direktörü Fabio Paratici, tarihi galibiyetteki performansıyla büyük alkış alan Merih Demiral'ı tribünden takip etti.

Genç oyuncu, Fransa maçında defans katkısının yanı sıra 1 de asist kaydetti.

Juventus taraftarlarından tam not aldı



İtalyan ekibinin taraftarları da sosyal medya hesaplarından 21 yaşındaki futbolcunun performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Fransa'nın dünya yıldızlarına maçta geçit izni vermeyen Merih için sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaşan taraftarlar, "Mbappe'yi paketledi", "Ne oyun oynadı ama", "Yeni sınıf bir defans oyuncusu" şeklinde yorumlarda bulundular.

Juventus taraftarlarının Merih Demiral yorumları;



Mbappe'yi paketledi



Ne oyun oynadı ama



Yeni sınıf bir defans oyuncusu



Etkileyiciydi. pic.twitter.com/pEpBrNYswO — Buzz Spor (@buzzspor) 8 Haziran 2019

15 milyon euroya Juventus'a imza atıyor

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Alanyaspor'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya transfer olan Merih Dermial Serie A'daki performansıyla büyük beğeni topladı.

İtalyan basını, Juventus'un 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Merih Demiral'ı transfer ettiğini ve milli maçların ardından genç futbolcuya imzayı attıracağını yazdı.







