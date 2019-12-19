MİLLİ TAKIM

Milliler yerini korudu

A Milli Takımımız, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korudu ve yılı 29. basamakta tamamladı.

Haber Merkezi AA
Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, EURO 2020 biletini alarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlılar, EURO 2020 biletini alarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 2019'u bin 494 puanla 29. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını ise geçen sene aralık ayından bu yana 38 basamak atlayarak 93. sıradan 55'inciliğe yükselen Katar gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Şubat 2020'de açıklanacak.

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