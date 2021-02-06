Spor MLSte 15 milyon dolarlık imza Bonservis rekoru egale edildi
TRANSFER

MLS'te 15 milyon dolarlık imza: Bonservis rekoru egale edildi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, Brezilya'nın Sao Paulo takımından golcü oyuncu Brenner'i transfer etti.

Haber Merkezi AA
Brenner'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro.
Brenner'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.3 milyon euro.

Sao Paulo Kulübü, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Brenner'in rekor bonservis bedeliyle Cincinnati'ye transfer olduğunu duyurdu.

Altyapısından yetiştiği Sao Paulo'da 74 maça çıkan Brenner, 27 gol kaydetmişti.

ABD basınında yer alan haberlerde, bonuslar dahil 15 milyon dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun egale edildiği öne sürüldü.

  • Daha önce Atlanta United, 2018'de Arjantin'in Independiente takımından Arjantinli kanat oyuncusu Ezequiel Barco'yu 15 milyon dolar bonservisle kadrosuna katarak MLS rekoru kırmıştı.

Brenner'in nasıl bir futbolcu olduğuna dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;

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