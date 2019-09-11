Monchi'nin imrenilen futbol kulüp düzeni 'Modern Sevilla'

Kulüplerimizin yönetim şekilleri, yönetici kalitesizliği, transfer politikaları ve mali çözümsüzlükler üzerine yıllardır konuşuyoruz. Önümüzde muhteşem bir Sevilla örneği var. Endülüs ekibini örnek vermemize sebep olan isim ise Ramón Rodríguez Verdejo. Yani herkesin bildiği şekliyle Monchi.

İspanyol futbol adamı, 2000'li yılların başında Sevilla'da göreve başladığında kulüp borç batağı içerisindeydi ve sadece 18 milyon Euro'luk bir takım bütçesine sahipti. Kulüpte altyapıdaki sorunları tespit ettikten sonra scouting departmanına önem veren Monchi, kurduğu ekiple müthiş sonuçlar elde etti.

Peki Monchi'nin Sevilla'daki Modern Sevilla olarak adlandırdığı sistem nasıl işliyor?

1- Scouting sistemi

Monchi için kulübün scouting departmanı hayati önem taşıyor. Başarılı futbol adamı bu yüzden en güvendiği isimlerden olan Jesus Olivera’yı bu departmanın şefi olarak görevlendirdi. Sevilla’nın 10 kişilik daimi ekibi var. Hepsinin izlemesi gereken bölgeler bulunuyor. İlk izlemeler TV’den yapılıyor sonrasında ise A’dan D’ye kadar seviyeleri belirleniyor. A ve B seviyelerindeki futbolcular ise çıplak gözle takip edilmeye başlanıyor.

2- İzlenilen futbolcular hakkında karar aşaması

Scoutlar senenin belirli tarihlerinde Jesus Olivera ile toplantıya giriyor. Bu toplantıda izledikleri bölgelerden 11 oluşturuyorlar ve sunum gerçekleştiriyorlar. Her senenin Mart ayına kadar 200 futbolculuk bir liste scout ekibi tarafından filtreleniyor. Son olarak kulübün ihtiyaçları belirlenip filtrelenen listedeki oyuncular arasından tercih yapılıyor.

3- Transferi nasıl yapıyor?

2000’li yıllarda yıllık bütçesi 18M€ olan Sevilla şimdilerde 212M€ takım bütçesine sahip. Sevilla, scouting departmanındaki geniş oyuncu havuzu sebebiyle her sezon takımı yenileyebilecek potansiyele sahip. Scouting departmanının kesin rapor verdiği futbolcuların transferlerine noktayı Monchi koyuyor. Telefonunda binlerce kulüp yetkilisinin numarası olan tecrübeli futbol adamı, bağlantıları sayesinde transferleri kısa sürede noktalayabiliyor.

Transfer başarılarımızın sebebi yaz transfer döneminde yaşadıklarımız değil, sonraki dönemde ne yaşadıklarımızdır / Monchi





Dönüm noktaları

Monchi, Sevilla'daki dönüm noktalarını New York Times'a verdiği röportajda 3 ana başlıkta topluyor. Dani Alves, Jose Antonio Reyes ve Sergio Ramos. Bu transfer hamlelerinin hepsinin kulübe olumlu açıdan kazanım sağladığını aktaran İspanyol futbol adamı, özellikle Ramos'un ayrılışında yaşadıklarına dikkat çekiyor.

1- Dani Alves'in keşfedilip transfer edilmesi

2003 yılında Güney Amerika U21 Şampiyonası’na scout gönderen Monchi, Avrupa'dan turnuvaya tek scout gönderen ekip olduklarını belirtirken Dani Alves'i burada keşfettiklerini açıklıyor. Önce kiralık olarak alınan sonrasında 550 bin euro bonservisle transfer edilen oyuncu kulübün çehresini değiştiren ilk net hamle olarak öne çıkıyor. Brezilyalı sağ bek 2008 yılında 35 milyon euro bedelle Barcelona’nın yolunu tuttuğunda kulübün kasasına tamamı kar olan bir bedel girmişti.

2- Takımın sembol ismi Reyes'in ayrılışı

2004 yılı Sevilla için tam bir milat. Kulübün simge ismi Jose Antonio Reyes, Arsenal’e tam 20 milyon euro bedelle satıldı. Taraftarın tepkilerine rağmen yapılan bu satış kulübü maddi açıdan büyük bir rahatlığa kavuştururken Avrupa futbolu Sevilla'nın transfer piyasasındaki hareketliliğine dikkat çekmeye başlamıştı.

3- Sergio Ramos'un gidişi Dragutinovic'in transferi

2005 yılında transferin son gününde Sergio Ramos’un Real Madrid’e transfer olması sonrasında Belçika’daki menajer arkadaşından Dragutinovic’i alan Monchi, Sırp futbolcunun kulüple 6 yılda 7 kupa kazanmasına rağmen büyük çıkarımlar elde ettiğini söylüyor. Ramos'un ayrılması sonrasında hiç hazırlıkları olmadığına dikkat çeken Monchi, bu sürecin ardından her futbolcunun bir alternatifini belirlediklerini aktarıyor.







