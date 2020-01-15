SERİE A

Moussa Sow İtalya Serie B ekibi Trapani’de

Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen son olarak da Gaziantep FK'da oynayan Senegalli golcü Moussa Sow, İtalya Serie B ekibi Trapani ile anlaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Moussa Sow bu sezon herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

​Moussa Sow bu sezon herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

Son olarak Gaziantep FK forması giyen Moussa Sow, İtalyan Serie B ekibi Trapani ile anlaştı. Senegalli futbolcunun kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Süper Lig’de iki farklı dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Bursaspor ile Gaziantep FK’da top koşturan Moussa Sow, İtalya kariyerine hazırlanıyor. İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio’nun haberine göre; Serie B ekiplerinden Trapani, deneyimli futbolcuyu İtalya’ya getirdi. Sow’un Sicilya ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • Geçen sezon TFF 1. Lig’de Gaziantep FK formasıyla 13 maçta 4 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu bu sezon herhangi bir takımda forma giymedi. Moussa Sow’u kadrosuna katmaya hazırlanan Trapani, Serie B’de ligin ilk yarısını 15 puanla 19. sırada tamamladı.


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