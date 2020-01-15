Moussa Sow İtalya Serie B ekibi Trapani’de

Son olarak Gaziantep FK forması giyen Moussa Sow, İtalyan Serie B ekibi Trapani ile anlaştı. Senegalli futbolcunun kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Süper Lig’de iki farklı dönem Fenerbahçe forması giyen ve ardından Bursaspor ile Gaziantep FK’da top koşturan Moussa Sow, İtalya kariyerine hazırlanıyor. İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio’nun haberine göre; Serie B ekiplerinden Trapani, deneyimli futbolcuyu İtalya’ya getirdi. Sow’un Sicilya ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.