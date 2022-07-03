Muleka transferinde pürüz çıktı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının yanında transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Wout Weghorst transferi için gün sayan siyah-beyazlılar, son olarak forvet hattına Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Muleka ve Burnley anlaşamadı

A Spor'un haberine göre, "Standard Liege ile Burnley 4 milyon Euro'ya anlaşmaya varmıştı. Ancak Muleka ve Burnley anlaşamadı. Beşiktaş'ın önerdiği ücret ile Burnley'nin önerdiği arasında büyük farkın oluşmasından dolayı Muleka, Beşiktaş'a gelmek istiyor. Beşiktaş, Liege ile yeniden görüşecek." ifadelerini kullanıldı.

İngiliz ekibiyle, Muleka arasında ortaya çıkan sorunun ardından siyah-beyazlı ekip, 22 yaşındaki golcü forvet için yeniden devreye girdi.

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Jackson Muleka geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 14 maça çıkarken 12 gol ve 5 asist yaptı.