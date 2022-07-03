Spor Muleka transferinde pürüz çıktı
TRANSFER

Muleka transferinde pürüz çıktı

Burnley ile anlaştığı öne sürülen Jackson Muleka'nın transferinde sorun çıktığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki forvet için Beşiktaş yeniden devreye girdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Muleka transferinde pürüz çıktı
Jackson Muleka

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının yanında transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Wout Weghorst transferi için gün sayan siyah-beyazlılar, son olarak forvet hattına Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Muleka ve Burnley anlaşamadı

A Spor'un haberine göre, "Standard Liege ile Burnley 4 milyon Euro'ya anlaşmaya varmıştı. Ancak Muleka ve Burnley anlaşamadı. Beşiktaş'ın önerdiği ücret ile Burnley'nin önerdiği arasında büyük farkın oluşmasından dolayı Muleka, Beşiktaş'a gelmek istiyor. Beşiktaş, Liege ile yeniden görüşecek." ifadelerini kullanıldı.

İngiliz ekibiyle, Muleka arasında ortaya çıkan sorunun ardından siyah-beyazlı ekip, 22 yaşındaki golcü forvet için yeniden devreye girdi.

  • Jackson Muleka geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 14 maça çıkarken 12 gol ve 5 asist yaptı.

Galatasaray'a Joao Pedro transferi için sürpriz rakip
SPOR
Galatasaray'a Joao Pedro transferi için sürpriz rakip
Kartalda korku dolu anlar

Kartal'da korku dolu anlar

​Sekiz katlı apartmanın çatısı çöktü: Apartman sakinleri tahliye edildi.
İzmirde iki orman yangını

İzmir'de iki orman yangını

Havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Orman yangınlarıyla mücadeleye TSKnın Herkül ve uçan kaleleri destek verecek

​Akılalmaz olay: 24 yıl sonra ortaya çıktı.

TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

20 bin öğretmen atamasına ilişkin taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı.

​Yerleşim yerlerine çok yakın: Söndürme çalışmaları sürüyor.

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

​Omurgasızlarla besleniyorlar: Binlercesi aynı anda görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.