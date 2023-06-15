Mustafa gitti: Yeni hedef Zapata

Mısırlı golcünün sözleşmesinde bulunan 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Icardi'nin de durumunun belirsizliği nedeniyle forvetsiz kalan Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirdi. Lyon'la sözleşmesi biten Dembele'yi transfer etmek için uğraşan sarı-kırmızılılar, son olarak Atalanta'nın forveti Duvan Zapata için teklif yaptı. İtalyan ekibi 5 milyon euronun üzerinde bonservis istiyor.