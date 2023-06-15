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Spor

Mustafa gitti: Yeni hedef Zapata

Galatasaray, Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Duvan Zapata için transfer teklifi yaptı.

12:04 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mustafa Muhammed - Duvan Zapata

Mustafa Muhammed - Duvan Zapata

Fransa Ligue 1 ekibi Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed'i renklerine bağladı.


Mısırlı golcünün sözleşmesinde bulunan 5 milyon 750 bin euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


Icardi'nin de durumunun belirsizliği nedeniyle forvetsiz kalan Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirdi. Lyon'la sözleşmesi biten Dembele'yi transfer etmek için uğraşan sarı-kırmızılılar, son olarak Atalanta'nın forveti Duvan Zapata için teklif yaptı. İtalyan ekibi 5 milyon euronun üzerinde bonservis istiyor.






#Galatasaray
#Duvan Zapata
#Atalanta
23 dakika önce
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