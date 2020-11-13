Naldo reddettiği Süper Lig devini açıkladı

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Naldo, milli maç arasında açıklamalarda bulundu.

"Antalyaspor'un doğru tercih olacağını düşündük"

Hem Türkiye hem de farklı ülkelerden sezon başı transfer teklifleri aldığını anlatan Naldo, "Son olarak İspanya'da Espanyol'da oynadım. 3 sezon oynadım, kontratım bitiyordu ve uzatma kararı almıştım. Teklifler aldım, Türkiye'den de teklifler vardı. Buradaki proje ve bana olan yaklaşım ve benim de takıma katacağım katkıyı da düşünerek Antalyaspor'un doğru tercih olacağını düşündük. Bu muhteşem ortamda olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor'dan teklif aldım"

Naldo, geçen sezon Trabzonspor'dan teklif aldığını ancak sözleşmesini İspanya'da tamamlamak istediği için olumlu yanıt vermediğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Geçen sezon Espanyol forması giyerken Trabzonspor'dan bir teklif aldım. Ailemle birlikte 1 yıl daha Espanyol forması giymemin daha doğru olacağını düşündük. Bu sezon başında da gelen tekliflerin yanında Antalyaspor'un teklifini, projesini daha uygun buldum" ifadelerini kullandı.

"En kısa zamanda yeni hocamıza adapte olacağız"

Antalyaspor'da yaşanan teknik direktör değişikliği için ise 32 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok fazla zaman geçirmedim. Çok fazla bilgi sahibi değilim. Tamer hoca ile kısa bir birlikteliğimiz olmuştu ve istenilen sonuçlar alınamadığı, istenilen oyuna varılamadığı için bir ayrılık yaşandı. Hocamızla daha yeni tanıştık. Geçen zamanda ben hocama hocam bize en kısa sürede adapte olacaktır."

🔴⚪️ Teknik Direktörümüz #ErsunYanal pic.twitter.com/IfZGRmh8C7 — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) November 12, 2020

"Süper Lig güçlü ve rekabetçi bir lig"

Süper Lig'in zor bir lig olduğuna vurgu yapan Naldo, "Çok güçlü ve rekabetçi bir lig. Büyük takımlar ve bunun yanında daha mütevazı takımlar var. Ancak dengeli bir oyun oynayabiliyorlar. Maç kazanmak zor" dedi.

"Messi daha komple oyuncu"

İspanya La Liga'da hem Lionel Messi hem de Cristiano Ronaldo'ya karşı forma giyen tecrübeli stoper, iki yıldızı kıyaslarken şu değerlendirmeyi yaptı:

"Messi daha komple bir oyuncu. Birçok özelliği barındırıyor ve bunu da sahada gösteriyor. Daha dinamik, daha fazla problem çözebilen bir oyuncu. Skor anlamında da daha fazlasını yapıyor."

"Gelmeden önce Josef ve Pereira ile görüştüm"

Antalyaspor'a transferi öncesinde ligden tanıdığı isimlerle görüştüğünü aktaran Naldo, "Josef de Souza ve Joao Pereira ile transferim öncesinde temasım oldu. Bilgi aldım. Alex gibi Edu gibi Galatasaray ya da Fenerbahçe'de çok fazla iz bırakan Brezilyalı oyuncular oldu. Televizyondan izlemekle burada deneyimlemek arasında fark oluyor. Uzaktan edindiğim düşünce, rekabetin olduğu bir lig. Buraya gelince de bunu gördüm" şeklinde konuştu.

Ersun Yanal Antalyaspor'da: Sözleşme süresi belli oldu Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3,5 yıllığına anlaşan tecrübeli teknik adam bugün antrenmanda takımın başında olacak.Antalyaspor'a hayırlı olsunAntalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Türk futbolunda büyük hizmetleri olan, gerek milli takım düzeyinde gerek büyük futbol kulüplerinde emeği çok geçen, bizim inandığımız, güvendiğimiz ve birlikte uzun yıllar yol alıp başarılar elde etmek istediğimiz bir hocamız. Bizim gelecekle ilgili planlamamızda fikirlerimizin örtüşmesi bu anlaşmanın uzun yapılmasının en büyük nedenlerinden biri. Hem taraftarlarımıza hem Antalyaspor’a hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.Resmen açıklandı: Ersun Yanal ile görüşüyoruz



