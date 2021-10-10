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Nefes kesen son: Fury, Wilder'ı nakavt etti

Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

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Haber Merkezi AA
Nefes kesen son: Fury, Wilderı nakavt etti
Fury'nin rakibini nakavt ettiği an.

Tyson Fury ile Deontay Wilder arasında büyük çekişmeye sahne olan üçüncü karşılaşma, ABD'nin Las Vegas kentinde yapıldı.

Mücadeleye iyi başlayan Fury, üçüncü rauntta rakibini düşürmesine rağmen nakavt edemedi. Bu kez 35 yaşındaki Wilder, dördüncü rauntta Fury'yi iki kez düşürmesine rağmen Büyük Britanyalı boksör, yeniden ayağa kalkmayı başardı.

Mücadelede üstünlüğü yeniden ele alan Fury, 10. rauntta Wilder'ı bir kez daha düşürdü ama rakibi ayağa kalktı. 33 yaşındaki Fury, 11. raunttaki sert yumruğunun ardından bu kez rakibini nakavt ederek maçı kazandı.

İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu. 24 Temmuz'da yapılması planlanan üçüncü maç, Tyson Fury'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle ertelenmişti.

Bu galibiyetle Fury, çıktığı 32'nci maçında 31'inci galibiyetine ulaştı. "Çingene Kralı" lakaplı boksör, kariyerindeki tek beraberliğini ise Wilder karşısında almıştı. Fury'ye üst üste ikinci kez kaybeden Wilder'ın ise 45 maçta 42 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.

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