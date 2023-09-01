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Spor

Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması: Aramıza katacağımız oyuncular olacak

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili konuşan deneyimli hoca, "Aramıza katacağımız oyuncular var. Onlarla birlikte büyük şeyler başaracağımızı düşünüyoruz.'' dedi.

23:45 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Nenad Bjelica

Nenad Bjelica

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 5-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.


İşte o sözler...

"Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçın tamamında üstündük. 5-1'lik galibiyetler her zaman olmuyor. Kasımpaşa, daha önceki 3 maçta neler yapabileceğini gösterdi. İç sahada kaybettikten sonra ve konuşulanlardan sonra bu tarz maçlar kolay değildir ama ayağa kalktık."


"Bardhi bugün 2 gol attı ve pozisyonlarımızın mimarı oldu. Ona bu formuyla hep ihtiyacımız var. Enis Destan ilk golü atan oyuncuydu ama genç bir oyuncu, sabretmek gerekiyor. Sezon başında gösterdikleri ile burada bir yeri hak ettiğini gösterdi. Mehmet ve Göktan da güzel şeyler gösterdi. Fountas ve Teklic de burada olmayı hak ettiklerini gösterdiler."


Burada çalışmaya niyeti olan oyuncularımız var. Bizim getireceğimiz oyuncular isimleri ile değil mücadeleleri ile öne çıkacak demişti. Transferle birlikte aramıza katacağımız oyuncular da var. Onlarla birlikte büyük şeyler başaracağımızı düşünüyoruz.



#Nenad Bjelica
#Trabzonspor
#Transfer
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